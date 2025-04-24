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Водителей предупредили о штрафе за неправильную перевозку животного
Водителей предупредили о штрафе за неправильную перевозку животного - 24.04.2025, ПРАЙМ
Водителей предупредили о штрафе за неправильную перевозку животного
Питомцев следует перевозить в автомобиле в соответствии с правилами транспортировки грузов. Если допустить ошибку, водителя могут оштрафовать, рассказала... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T03:03+0300
2025-04-24T03:03+0300
2025-04-24T03:03+0300
питомец
общество
бизнес
штраф
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Питомцев следует перевозить в автомобиле в соответствии с правилами транспортировки грузов. Если допустить ошибку, водителя могут оштрафовать, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.Необходимо, чтобы животное было надежно зафиксировано, не мешало управлять транспортным средством, не закрывало водителю обзор, боковые зеркала."Если просто перевозить питомца на коленях или на передней панели машины, либо если животное просто перемещается по салону - это нарушение. Возможно предупреждение либо штраф в 500 рублей", - указала юрист.Кошек, крыс, хомячков, птиц и маленьких собак лучше всего транспортировать в переносках или клетках. Они могут быть установлены на сидении и зафиксированы ремнем безопасности.Для перевозки больших собак эксперт рекомендует купить специальные удерживающие устройства. Они крепятся к подголовнику либо в местах фиксации ремня безопасности, заключила Билялова.
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питомец, общество , бизнес, штраф
питомец, Общество , Бизнес, штраф
Водителей предупредили о штрафе за неправильную перевозку животного
Юрист Билялова: за неправильную перевозку животного в машине грозит штраф
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Питомцев следует перевозить в автомобиле в соответствии с правилами транспортировки грузов. Если допустить ошибку, водителя могут оштрафовать, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.
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Необходимо, чтобы животное было надежно зафиксировано, не мешало управлять транспортным средством, не закрывало водителю обзор, боковые зеркала.
"Если просто перевозить питомца на коленях или на передней панели машины, либо если животное просто перемещается по салону - это нарушение. Возможно предупреждение либо штраф в 500 рублей", - указала юрист.
Кошек, крыс, хомячков, птиц и маленьких собак лучше всего транспортировать в переносках или клетках. Они могут быть установлены на сидении и зафиксированы ремнем безопасности.
Для перевозки больших собак эксперт рекомендует купить специальные удерживающие устройства. Они крепятся к подголовнику либо в местах фиксации ремня безопасности, заключила Билялова.