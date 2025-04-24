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Водителей предупредили о штрафе за неправильную перевозку животного

Водителей предупредили о штрафе за неправильную перевозку животного - 24.04.2025, ПРАЙМ

Водителей предупредили о штрафе за неправильную перевозку животного

Питомцев следует перевозить в автомобиле в соответствии с правилами транспортировки грузов. Если допустить ошибку, водителя могут оштрафовать, рассказала... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T03:03+0300

2025-04-24T03:03+0300

2025-04-24T03:03+0300

питомец

общество

бизнес

штраф

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Питомцев следует перевозить в автомобиле в соответствии с правилами транспортировки грузов. Если допустить ошибку, водителя могут оштрафовать, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.Необходимо, чтобы животное было надежно зафиксировано, не мешало управлять транспортным средством, не закрывало водителю обзор, боковые зеркала."Если просто перевозить питомца на коленях или на передней панели машины, либо если животное просто перемещается по салону - это нарушение. Возможно предупреждение либо штраф в 500 рублей", - указала юрист.Кошек, крыс, хомячков, птиц и маленьких собак лучше всего транспортировать в переносках или клетках. Они могут быть установлены на сидении и зафиксированы ремнем безопасности.Для перевозки больших собак эксперт рекомендует купить специальные удерживающие устройства. Они крепятся к подголовнику либо в местах фиксации ремня безопасности, заключила Билялова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

питомец, общество , бизнес, штраф