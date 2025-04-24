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Автомобильный рынок России сохранил шестое место в европейском рейтинге
Автомобильный рынок России сохранил шестое место в европейском рейтинге - 24.04.2025, ПРАЙМ
Автомобильный рынок России сохранил шестое место в европейском рейтинге
Автомобильный рынок России в марте сохранил шестое место в европейском рейтинге, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных Европейской... | 24.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Автомобильный рынок России в марте сохранил шестое место в европейском рейтинге, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). "Автомобильный рынок России, который в феврале опустился на шестую строчку в европейском первенстве, по итогам марта 2025 года сохранил ее... Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна осталась на шестой позиции в рейтинге", - говорится в сообщении агентства. Эксперты отметили, что лидером по реализации автомобилей в марте стала Великобритания, где было продано 357,1 тысячи машин (+12,4% год к году). При этом в феврале Великобритания была только пятой. Германия в рейтинге крупнейших авторынков Европы в марте опустилась на вторую строчку с показателем 253,5 тысячи штук (-3,9% год к году). На третьем месте Италия со 172,3 тысячи реализованных машин (+6,3% год к году), а на четвертом - Франция, дилеры которой продали 153,8 тысячи автомобилей (-14,5%). Замыкает пятерку европейских лидеров Испания, у которой мартовский объем авторынка составил 116,7 тысячи единиц (+23,2% год к году). По данным "Автостата", в марте 2025 года в России было реализовано 79,8 тысячи новых легковых автомобилей – на 45,5% меньше, чем год назад.
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Автомобильный рынок России сохранил шестое место в европейском рейтинге
"Автостат": автомобильный рынок РФ сохранил шестое место в европейском рейтинге
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Автомобильный рынок России в марте сохранил шестое место в европейском рейтинге, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).
"Автомобильный рынок России, который в феврале опустился на шестую строчку в европейском первенстве, по итогам марта 2025 года сохранил ее... Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна осталась на шестой позиции в рейтинге", - говорится в сообщении агентства.
Эксперты отметили, что лидером по реализации автомобилей в марте стала Великобритания, где было продано 357,1 тысячи машин (+12,4% год к году). При этом в феврале Великобритания была только пятой.
Германия в рейтинге крупнейших авторынков Европы в марте опустилась на вторую строчку с показателем 253,5 тысячи штук (-3,9% год к году). На третьем месте Италия со 172,3 тысячи реализованных машин (+6,3% год к году), а на четвертом - Франция, дилеры которой продали 153,8 тысячи автомобилей (-14,5%). Замыкает пятерку европейских лидеров Испания, у которой мартовский объем авторынка составил 116,7 тысячи единиц (+23,2% год к году).
По данным "Автостата", в марте 2025 года в России было реализовано 79,8 тысячи новых легковых автомобилей – на 45,5% меньше, чем год назад.
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