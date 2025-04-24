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Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях из США
Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях из США - 24.04.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях из США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно снижаются после выхода новых сведений относительно импортных... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T08:23+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно снижаются после выхода новых сведений относительно импортных пошлин США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,1%, до 3 292,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,88%, до 1 906,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,22%, до 21 804 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,31%, до 2 517,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,79%, до 7 982,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,53%, до 35 054,5 пункта. Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на поступающих сведениях относительно торговой политики США и переговорах с другими странами относительно импортных пошлин. Так, ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что страна не уменьшит пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена. При этом в четверг агентство Киодо со ссылкой на источники в правящей коалиции сообщило, что второй раунд переговоров Японии и США по пошлинам пройдет 30 апреля - 2 мая, для чего с визитом в США направится министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава.
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рынки, торги, сша, китай, япония, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынки, Торги, США, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях из США
Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях из США
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно снижаются после выхода новых сведений относительно импортных пошлин США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,1%, до 3 292,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,88%, до 1 906,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,22%, до 21 804 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,31%, до 2 517,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,79%, до 7 982,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,53%, до 35 054,5 пункта.
Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на поступающих сведениях относительно торговой политики США и переговорах с другими странами относительно импортных пошлин. Так, ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что страна не уменьшит пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена.
При этом в четверг агентство Киодо со ссылкой на источники в правящей коалиции сообщило, что второй раунд переговоров Японии и США по пошлинам пройдет 30 апреля - 2 мая, для чего с визитом в США направится министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава.
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