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Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях из США

Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях из США - 24.04.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях из США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно снижаются после выхода новых сведений относительно импортных... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T08:23+0300

2025-04-24T08:23+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно снижаются после выхода новых сведений относительно импортных пошлин США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,1%, до 3 292,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,88%, до 1 906,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,22%, до 21 804 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,31%, до 2 517,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,79%, до 7 982,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,53%, до 35 054,5 пункта. Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на поступающих сведениях относительно торговой политики США и переговорах с другими странами относительно импортных пошлин. Так, ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что страна не уменьшит пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена. При этом в четверг агентство Киодо со ссылкой на источники в правящей коалиции сообщило, что второй раунд переговоров Японии и США по пошлинам пройдет 30 апреля - 2 мая, для чего с визитом в США направится министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава.

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рынки, торги, сша, китай, япония, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi