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В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками
В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками - 24.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками
Следующий пакет мер по борьбе с мошенниками находится в разработке и будет содержать более 10 новых мер, сообщил в четверг глава комитета ГД по информполитике... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T11:25+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Следующий пакет мер по борьбе с мошенниками находится в разработке и будет содержать более 10 новых мер, сообщил в четверг глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Первый пакет законодательных решений был подготовлен правительством и принят в рекордно короткие сроки, следующий уже находится в разработке, предлагается более 10 новых мер. Обсуждаются разные идеи и предложения, которые призваны остановить наносимый преступниками вред", - написал он в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству, вводятся запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры и маркировка звонков от организаций, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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россия, общество , госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , Госдума
В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками
Боярский: пакет мер по борьбе с мошенниками будет содержать более 10 новых мер
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Следующий пакет мер по борьбе с мошенниками находится в разработке и будет содержать более 10 новых мер, сообщил в четверг глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
"Первый пакет законодательных решений был подготовлен правительством и принят в рекордно короткие сроки, следующий уже находится в разработке, предлагается более 10 новых мер. Обсуждаются разные идеи и предложения, которые призваны остановить наносимый преступниками вред", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству, вводятся запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры и маркировка звонков от организаций, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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