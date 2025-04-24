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Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода данных по США - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода данных по США
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода данных по США - 24.04.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода данных по США
Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T17:43+0300
2025-04-24T17:43+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.35 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1383 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1315 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 142,36 иены со 143,39 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,59%, до 99,32 пункта. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 19 апреля ожидаемо выросло до 222 тысяч. Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в марте сократилось на 5,9% в месячном выражении - до 4,02 миллиона, значение оказалось ниже ожиданий. В пятницу будут опубликованы окончательные данные об индексе потребительских настроений Мичиганского университета, отражающем степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно предварительной оценке, показатель в апреле снизился до 50,8 пункта с 57 пунктов в марте.
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сша, рынки, доллар, курсы валют
Экономика, США, Рынки, доллар, Курсы валют
17:43 24.04.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода данных по США

Стоимость доллара к мировым валютам падает после публикации макростатистики из США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.35 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1383 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1315 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 142,36 иены со 143,39 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,59%, до 99,32 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 19 апреля ожидаемо выросло до 222 тысяч.
Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в марте сократилось на 5,9% в месячном выражении - до 4,02 миллиона, значение оказалось ниже ожиданий.
В пятницу будут опубликованы окончательные данные об индексе потребительских настроений Мичиганского университета, отражающем степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно предварительной оценке, показатель в апреле снизился до 50,8 пункта с 57 пунктов в марте.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
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ЭкономикаСШАРынкидолларКурсы валют
 
 
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