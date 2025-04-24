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СМИ: Белый дом обсуждает снятие санкций с "Северного потока-2"

СМИ: Белый дом обсуждает снятие санкций с "Северного потока-2" - 24.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Белый дом обсуждает снятие санкций с "Северного потока-2"

Добавлены подробности (2, 5-8 абзацы) | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T04:30+0300

2025-04-24T04:30+0300

2025-04-24T04:30+0300

энергетика

газ

экономика

сша

европа

нью-йорк

стив уиткофф

дональд трамп

марк рубио

politico

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Добавлены подробности (2, 5-8 абзацы) НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – ПРАЙМ. В Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток-2" и других активов РФ в Европе в рамках переговоров по Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп ранее всячески критиковал "Северный поток", приписывая себе в заслуги, как он заявлял, "уничтожение" проекта. Politico же в этой связи отмечает, что снятие санкций США с "Северного потока-2" продемонстрировало бы "резкое" изменение в политике Вашингтона, ознаменовало крупную "уступку" со стороны американского президента. "Белый дом обсуждает вопрос о снятии санкций с российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках дискуссий о завершении войны между Россией и Украиной", – утверждает издание со ссылкой на осведомленные источники. Politico со ссылкой на те же источники называет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа "главным инициатором" отмены санкций. "Другой человек (источник издания - ред.) сказал, что, хотя Уиткофф выдвинул идею отмены санкций, связанных с энергетикой, эта идея пока не нашла большого отклика в Белом доме", – пишет СМИ, отмечая, что госсекретарь США Марко Рубио "пытался сорвать" ее. Politico также утверждает, что против идеи выступил и министр внутренних дел США Дуг Бергам. "В Белом доме идут внутренние дебаты между людьми, занимающими доминирующее положение в энергетике, — Бергамом, который хочет получить рынки для американского СПГ, и Уиткоффом, который (хочет) сближения с Россией", – приводит издание слова своего источника. Этот же источник заявил изданию, что возвращение России в качестве главного поставщика энергоресурсов в Европу стало бы "кровавой баней" для американских производителей энергоресурсов.

сша

европа

нью-йорк

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газ, сша, европа, нью-йорк, стив уиткофф, дональд трамп, марк рубио, politico, северный поток - 2