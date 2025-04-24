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СМИ: Белый дом обсуждает снятие санкций с "Северного потока-2"
СМИ: Белый дом обсуждает снятие санкций с "Северного потока-2" - 24.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Белый дом обсуждает снятие санкций с "Северного потока-2"
Добавлены подробности (2, 5-8 абзацы) | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T04:30+0300
2025-04-24T04:30+0300
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Добавлены подробности (2, 5-8 абзацы)
НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – ПРАЙМ. В Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток-2" и других активов РФ в Европе в рамках переговоров по Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп ранее всячески критиковал "Северный поток", приписывая себе в заслуги, как он заявлял, "уничтожение" проекта. Politico же в этой связи отмечает, что снятие санкций США с "Северного потока-2" продемонстрировало бы "резкое" изменение в политике Вашингтона, ознаменовало крупную "уступку" со стороны американского президента.
"Белый дом обсуждает вопрос о снятии санкций с российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках дискуссий о завершении войны между Россией и Украиной", – утверждает издание со ссылкой на осведомленные источники.
Politico со ссылкой на те же источники называет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа "главным инициатором" отмены санкций.
"Другой человек (источник издания - ред.) сказал, что, хотя Уиткофф выдвинул идею отмены санкций, связанных с энергетикой, эта идея пока не нашла большого отклика в Белом доме", – пишет СМИ, отмечая, что госсекретарь США Марко Рубио "пытался сорвать" ее.
Politico также утверждает, что против идеи выступил и министр внутренних дел США Дуг Бергам.
"В Белом доме идут внутренние дебаты между людьми, занимающими доминирующее положение в энергетике, — Бергамом, который хочет получить рынки для американского СПГ, и Уиткоффом, который (хочет) сближения с Россией", – приводит издание слова своего источника.
Этот же источник заявил изданию, что возвращение России в качестве главного поставщика энергоресурсов в Европу стало бы "кровавой баней" для американских производителей энергоресурсов.
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газ, сша, европа, нью-йорк, стив уиткофф, дональд трамп, марк рубио, politico, северный поток - 2
Энергетика, Газ, Экономика, США, ЕВРОПА, Нью-Йорк, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Марк Рубио, Politico, Северный поток - 2
СМИ: Белый дом обсуждает снятие санкций с "Северного потока-2"
Politico: Белый дом обсуждает снятие санкций с "Северного потока-2"
Добавлены подробности (2, 5-8 абзацы)
НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – ПРАЙМ. В Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток-2" и других активов РФ в Европе в рамках переговоров по Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп ранее всячески критиковал "Северный поток", приписывая себе в заслуги, как он заявлял, "уничтожение" проекта. Politico же в этой связи отмечает, что снятие санкций США с "Северного потока-2" продемонстрировало бы "резкое" изменение в политике Вашингтона, ознаменовало крупную "уступку" со стороны американского президента.
"Белый дом обсуждает вопрос о снятии санкций с российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках дискуссий о завершении войны между Россией и Украиной", – утверждает издание со ссылкой на осведомленные источники.
Politico со ссылкой на те же источники называет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа "главным инициатором" отмены санкций.
"Другой человек (источник издания - ред.) сказал, что, хотя Уиткофф выдвинул идею отмены санкций, связанных с энергетикой, эта идея пока не нашла большого отклика в Белом доме", – пишет СМИ, отмечая, что госсекретарь США Марко Рубио "пытался сорвать" ее.
Politico также утверждает, что против идеи выступил и министр внутренних дел США Дуг Бергам.
"В Белом доме идут внутренние дебаты между людьми, занимающими доминирующее положение в энергетике, — Бергамом, который хочет получить рынки для американского СПГ, и Уиткоффом, который (хочет) сближения с Россией", – приводит издание слова своего источника.
Этот же источник заявил изданию, что возвращение России в качестве главного поставщика энергоресурсов в Европу стало бы "кровавой баней" для американских производителей энергоресурсов.