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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - 24.04.2025, ПРАЙМ

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T01:35+0300

2025-04-24T01:35+0300

2025-04-24T01:35+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Ограничения продлились более часа. Движение перекрыли в четверг в 0.21 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва