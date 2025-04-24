https://1prime.ru/20250424/ekonomika-856994811.html

Путин призвал использовать новые возможности для укрепления экономики РФ

Путин призвал использовать новые возможности для укрепления экономики РФ - 24.04.2025, ПРАЙМ

Путин призвал использовать новые возможности для укрепления экономики РФ

Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания по... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T13:55+0300

2025-04-24T13:55+0300

2025-04-24T14:15+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам."Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное - использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики", - подчеркнул российский лидер.Глава государства отметил, что на данный момент инфляция в России остается на уровне более 10%. Динамика роста ВВП в 2025 году будет ниже, чем в 2024 году, но власти к этому и стремились. Экономика России за январь-февраль выросла на 1,9%.Президент также отметил, что важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики в России. Он также подчеркнул, что постоянный предметный анализ ситуации в экономике крайне важен и всегда в поле зрения властей.Кроме того, международная экономическая обстановка объективно усложняется на фоне обострения глобальной конкурентной борьбы, нужен постоянный анализ ситуации, резюмировал президент.

https://1prime.ru/20250423/mishustin-856954003.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин