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Путин призвал использовать новые возможности для укрепления экономики РФ - 24.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин призвал использовать новые возможности для укрепления экономики РФ
Путин призвал использовать новые возможности для укрепления экономики РФ - 24.04.2025, ПРАЙМ
Путин призвал использовать новые возможности для укрепления экономики РФ
Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания по... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T13:55+0300
2025-04-24T14:15+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам."Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное - использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики", - подчеркнул российский лидер.Глава государства отметил, что на данный момент инфляция в России остается на уровне более 10%. Динамика роста ВВП в 2025 году будет ниже, чем в 2024 году, но власти к этому и стремились. Экономика России за январь-февраль выросла на 1,9%.Президент также отметил, что важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики в России. Он также подчеркнул, что постоянный предметный анализ ситуации в экономике крайне важен и всегда в поле зрения властей.Кроме того, международная экономическая обстановка объективно усложняется на фоне обострения глобальной конкурентной борьбы, нужен постоянный анализ ситуации, резюмировал президент.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
13:55 24.04.2025 (обновлено: 14:15 24.04.2025)
 
Путин призвал использовать новые возможности для укрепления экономики РФ

Путин: нужно использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики РФ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам.
"Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное - использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики", - подчеркнул российский лидер.
Глава государства отметил, что на данный момент инфляция в России остается на уровне более 10%. Динамика роста ВВП в 2025 году будет ниже, чем в 2024 году, но власти к этому и стремились. Экономика России за январь-февраль выросла на 1,9%.
Президент также отметил, что важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики в России. Он также подчеркнул, что постоянный предметный анализ ситуации в экономике крайне важен и всегда в поле зрения властей.
Кроме того, международная экономическая обстановка объективно усложняется на фоне обострения глобальной конкурентной борьбы, нужен постоянный анализ ситуации, резюмировал президент.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Россия должна быть готова к изменениям в мировой экономике, заявил Мишустин
Вчера, 13:21
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
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