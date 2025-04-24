https://1prime.ru/20250424/ekonomika-856994811.html
Путин призвал использовать новые возможности для укрепления экономики РФ
Путин призвал использовать новые возможности для укрепления экономики РФ - 24.04.2025, ПРАЙМ
Путин призвал использовать новые возможности для укрепления экономики РФ
Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания по... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T13:55+0300
2025-04-24T13:55+0300
2025-04-24T14:15+0300
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856288531_0:112:3245:1937_1920x0_80_0_0_53d65758dea84a6a51c7ec82867f8c93.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам."Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное - использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики", - подчеркнул российский лидер.Глава государства отметил, что на данный момент инфляция в России остается на уровне более 10%. Динамика роста ВВП в 2025 году будет ниже, чем в 2024 году, но власти к этому и стремились. Экономика России за январь-февраль выросла на 1,9%.Президент также отметил, что важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики в России. Он также подчеркнул, что постоянный предметный анализ ситуации в экономике крайне важен и всегда в поле зрения властей.Кроме того, международная экономическая обстановка объективно усложняется на фоне обострения глобальной конкурентной борьбы, нужен постоянный анализ ситуации, резюмировал президент.
https://1prime.ru/20250423/mishustin-856954003.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856288531_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_11dabb5214339191439a86eb8b6f4eee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин призвал использовать новые возможности для укрепления экономики РФ
Путин: нужно использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики РФ
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам.
"Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное - использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики", - подчеркнул российский лидер.
Глава государства отметил, что на данный момент инфляция в России остается на уровне более 10%. Динамика роста ВВП в 2025 году будет ниже, чем в 2024 году, но власти к этому и стремились. Экономика России за январь-февраль выросла на 1,9%.
Президент также отметил, что важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики в России. Он также подчеркнул, что постоянный предметный анализ ситуации в экономике крайне важен и всегда в поле зрения властей.
Кроме того, международная экономическая обстановка объективно усложняется на фоне обострения глобальной конкурентной борьбы, нужен постоянный анализ ситуации, резюмировал президент.
Россия должна быть готова к изменениям в мировой экономике, заявил Мишустин