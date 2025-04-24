Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценила ситуацию с выплавкой меди в Китае - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250424/ekspert-856975824.html
Эксперт оценила ситуацию с выплавкой меди в Китае
Эксперт оценила ситуацию с выплавкой меди в Китае - 24.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила ситуацию с выплавкой меди в Китае
Рынок привык к высоким результатам в выплавке меди в Китае и умеренно отреагирует на очередной рекорд - по крайней мере, падения цен на металл не ожидается,... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T02:17+0300
2025-04-24T02:17+0300
экономика
промышленность
китай
сша
москва
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856975824.jpg?1745450245
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Рынок привык к высоким результатам в выплавке меди в Китае и умеренно отреагирует на очередной рекорд - по крайней мере, падения цен на металл не ожидается, дала прогноз для РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Ольга Магомедова. Выплавка меди в Китае в марте поднялось на 8,6% год к году, до 1,25 миллиона тонн, что стало новым рекордом, передало агентство Блумберг со ссылкой на таможенное управление страны в понедельник. "Предыдущий рекорд по выплавке меди Китай уже устанавливал буквально в прошлом декабре - в размере 1,24 миллиона тонн, поэтому последовательное наращивание производства вызывает умеренную реакцию рынка, без падений цен. Если в марте средняя стоимость концентрата меди достигала 79,675 юаней (10,89 тысячи долларов) за тонну на Шанхайской бирже, то сегодня мы видим 78,640 юаней за тонну (10,75 тысячи долларов)", - прокомментировала данные таможенного управления Магомедова. К тому же, по оценкам Международной исследовательской группы по меди (ICSG), за первые два месяца года Китай в целом увеличил объём выплавки на 2%, в пределах средних мировых значений - 2,7% с учетом наращивания показателей в Индии и Индонезии. И Китай уверенно держит место в пятёрке крупнейших мировых производителей меди, уточнила эксперт. "Тем не менее заостренное внимание на любые изменения на мировом рынке меди, включая обновление производственных рекордов в Китае, объяснимы продолжающимися с марта ожиданиями введения импортных тарифов на медь в США", - заключила Магомедова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
китай
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, китай, сша, москва, дональд трамп
Экономика, Промышленность, КИТАЙ, США, МОСКВА, Дональд Трамп
02:17 24.04.2025
 
Эксперт оценила ситуацию с выплавкой меди в Китае

Эксперт Магомедова: рынок привык к высоким результатам в выплавке меди в Китае

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Рынок привык к высоким результатам в выплавке меди в Китае и умеренно отреагирует на очередной рекорд - по крайней мере, падения цен на металл не ожидается, дала прогноз для РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Ольга Магомедова.
Выплавка меди в Китае в марте поднялось на 8,6% год к году, до 1,25 миллиона тонн, что стало новым рекордом, передало агентство Блумберг со ссылкой на таможенное управление страны в понедельник.
"Предыдущий рекорд по выплавке меди Китай уже устанавливал буквально в прошлом декабре - в размере 1,24 миллиона тонн, поэтому последовательное наращивание производства вызывает умеренную реакцию рынка, без падений цен. Если в марте средняя стоимость концентрата меди достигала 79,675 юаней (10,89 тысячи долларов) за тонну на Шанхайской бирже, то сегодня мы видим 78,640 юаней за тонну (10,75 тысячи долларов)", - прокомментировала данные таможенного управления Магомедова.
К тому же, по оценкам Международной исследовательской группы по меди (ICSG), за первые два месяца года Китай в целом увеличил объём выплавки на 2%, в пределах средних мировых значений - 2,7% с учетом наращивания показателей в Индии и Индонезии. И Китай уверенно держит место в пятёрке крупнейших мировых производителей меди, уточнила эксперт.
"Тем не менее заостренное внимание на любые изменения на мировом рынке меди, включая обновление производственных рекордов в Китае, объяснимы продолжающимися с марта ожиданиями введения импортных тарифов на медь в США", - заключила Магомедова.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
 
ЭкономикаПромышленностьКИТАЙСШАМОСКВАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала