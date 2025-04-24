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Эксперт оценила ситуацию с выплавкой меди в Китае

Эксперт оценила ситуацию с выплавкой меди в Китае - 24.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила ситуацию с выплавкой меди в Китае

Рынок привык к высоким результатам в выплавке меди в Китае и умеренно отреагирует на очередной рекорд - по крайней мере, падения цен на металл не ожидается,... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T02:17+0300

2025-04-24T02:17+0300

2025-04-24T02:17+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Рынок привык к высоким результатам в выплавке меди в Китае и умеренно отреагирует на очередной рекорд - по крайней мере, падения цен на металл не ожидается, дала прогноз для РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Ольга Магомедова. Выплавка меди в Китае в марте поднялось на 8,6% год к году, до 1,25 миллиона тонн, что стало новым рекордом, передало агентство Блумберг со ссылкой на таможенное управление страны в понедельник. "Предыдущий рекорд по выплавке меди Китай уже устанавливал буквально в прошлом декабре - в размере 1,24 миллиона тонн, поэтому последовательное наращивание производства вызывает умеренную реакцию рынка, без падений цен. Если в марте средняя стоимость концентрата меди достигала 79,675 юаней (10,89 тысячи долларов) за тонну на Шанхайской бирже, то сегодня мы видим 78,640 юаней за тонну (10,75 тысячи долларов)", - прокомментировала данные таможенного управления Магомедова. К тому же, по оценкам Международной исследовательской группы по меди (ICSG), за первые два месяца года Китай в целом увеличил объём выплавки на 2%, в пределах средних мировых значений - 2,7% с учетом наращивания показателей в Индии и Индонезии. И Китай уверенно держит место в пятёрке крупнейших мировых производителей меди, уточнила эксперт. "Тем не менее заостренное внимание на любые изменения на мировом рынке меди, включая обновление производственных рекордов в Китае, объяснимы продолжающимися с марта ожиданиями введения импортных тарифов на медь в США", - заключила Магомедова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.

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промышленность, китай, сша, москва, дональд трамп