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Эксперт рассказал, почему центробанки хотели бы ослабить доллар

Эксперт рассказал, почему центробанки хотели бы ослабить доллар - 24.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему центробанки хотели бы ослабить доллар

Большинство мировых центробанков были бы рады ослаблению доллара на 10-20% к своим местным валютам - это поможет им снизить реальную долговую нагрузку, удешевит | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T05:15+0300

2025-04-24T05:15+0300

2025-04-24T05:15+0300

финансы

экономика

сша

москва

дональд трамп

джером пауэлл

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Большинство мировых центробанков были бы рады ослаблению доллара на 10-20% к своим местным валютам - это поможет им снизить реальную долговую нагрузку, удешевит импорт и снизит инфляцию, рассказал РИА Новости эксперт "Эйлер Аналитические Технологии" Беннетт Керр. Индекс доллара к другим основным валютам на фоне развязанной США торговой войны с остальным миром, а также из-за нарастающего конфликта американского президента Дональда Трампа с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом с начала года упал примерно на 9%. "Большинство мировых центробанков были бы рады ослаблению доллара на 10-20%, поскольку на протяжении многих лет прочность американской валюты оставалась проблемой для стран с жесткой или мягкой привязкой обменного курса к доллару", - говорит Керр. Он напомнил, что многие развивающиеся экономики имеют значительный долг, номинированный в долларах США. Если же произойдет ослабление доллара, то это снизит их реальную долговую нагрузку. "Более слабый доллар и более сильная местная валюта, как правило, удешевляют импорт, снижая инфляцию и, следовательно, позволяя центральным банкам снижать ставки", - заключил аналитик.

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финансы, сша, москва, дональд трамп, джером пауэлл