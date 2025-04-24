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Эксперт рассказал, почему центробанки хотели бы ослабить доллар - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, почему центробанки хотели бы ослабить доллар
Эксперт рассказал, почему центробанки хотели бы ослабить доллар - 24.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, почему центробанки хотели бы ослабить доллар
Большинство мировых центробанков были бы рады ослаблению доллара на 10-20% к своим местным валютам - это поможет им снизить реальную долговую нагрузку, удешевит | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T05:15+0300
2025-04-24T05:15+0300
финансы
экономика
сша
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Большинство мировых центробанков были бы рады ослаблению доллара на 10-20% к своим местным валютам - это поможет им снизить реальную долговую нагрузку, удешевит импорт и снизит инфляцию, рассказал РИА Новости эксперт "Эйлер Аналитические Технологии" Беннетт Керр. Индекс доллара к другим основным валютам на фоне развязанной США торговой войны с остальным миром, а также из-за нарастающего конфликта американского президента Дональда Трампа с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом с начала года упал примерно на 9%. "Большинство мировых центробанков были бы рады ослаблению доллара на 10-20%, поскольку на протяжении многих лет прочность американской валюты оставалась проблемой для стран с жесткой или мягкой привязкой обменного курса к доллару", - говорит Керр. Он напомнил, что многие развивающиеся экономики имеют значительный долг, номинированный в долларах США. Если же произойдет ослабление доллара, то это снизит их реальную долговую нагрузку. "Более слабый доллар и более сильная местная валюта, как правило, удешевляют импорт, снижая инфляцию и, следовательно, позволяя центральным банкам снижать ставки", - заключил аналитик.
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финансы, сша, москва, дональд трамп, джером пауэлл
Финансы, Экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
05:15 24.04.2025
 
Эксперт рассказал, почему центробанки хотели бы ослабить доллар

Экономист Керр: ослабление доллара на 10-20% снизит долговую нагрузку

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Большинство мировых центробанков были бы рады ослаблению доллара на 10-20% к своим местным валютам - это поможет им снизить реальную долговую нагрузку, удешевит импорт и снизит инфляцию, рассказал РИА Новости эксперт "Эйлер Аналитические Технологии" Беннетт Керр.
Индекс доллара к другим основным валютам на фоне развязанной США торговой войны с остальным миром, а также из-за нарастающего конфликта американского президента Дональда Трампа с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом с начала года упал примерно на 9%.
"Большинство мировых центробанков были бы рады ослаблению доллара на 10-20%, поскольку на протяжении многих лет прочность американской валюты оставалась проблемой для стран с жесткой или мягкой привязкой обменного курса к доллару", - говорит Керр.
Он напомнил, что многие развивающиеся экономики имеют значительный долг, номинированный в долларах США. Если же произойдет ослабление доллара, то это снизит их реальную долговую нагрузку.
"Более слабый доллар и более сильная местная валюта, как правило, удешевляют импорт, снижая инфляцию и, следовательно, позволяя центральным банкам снижать ставки", - заключил аналитик.
 
ЭкономикаФинансыСШАМОСКВАДональд ТрампДжером Пауэлл
 
 
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