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Эксперт рассказал, какие валюты могут стать защитными активами - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, какие валюты могут стать защитными активами
Эксперт рассказал, какие валюты могут стать защитными активами - 24.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какие валюты могут стать защитными активами
Японская иена, швейцарский франк и евро в последние месяцы показывают рост относительно доллара, поэтому могут подойти для тех, кто ищет новые защитные активы... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T06:16+0300
2025-04-24T06:16+0300
рынки
сша
москва
дональд трамп
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Японская иена, швейцарский франк и евро в последние месяцы показывают рост относительно доллара, поэтому могут подойти для тех, кто ищет новые защитные активы вместо американской валюты, рассказал РИА Новости эксперт "Эйлер Аналитические Технологии" Беннетт Керр. Индекс доллара к другим основным валютам на фоне развязанной США торговой войны с остальным миром, а также из-за нарастающего конфликта американского президента Дональда Трампа с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом с начала года упал примерно на 9%. "Признаки потенциального конца независимости Федеральной резервной системы США вынуждают рынки искать новые валюты на роль защитных активов. Японская иена, швейцарский франк и евро выросли относительно доллара более чем на 10% по сравнению со значениями на начало года", - говорит он. При этом есть спрос у инвесторов и на другие валюты, такие как канадский доллар и мексиканское песо. Хотя исторически они торгуются слабее доллара США, с начала года они укрепились к нему примерно на 5%. "Эти виды валют могут быть защитными активами", - считает аналитик.
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рынки, сша, москва, дональд трамп, джером пауэлл
Рынки, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
06:16 24.04.2025
 
Эксперт рассказал, какие валюты могут стать защитными активами

Эксперт Керр: иена, швейцарский франк и евро могут стать защитными активами

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Японская иена, швейцарский франк и евро в последние месяцы показывают рост относительно доллара, поэтому могут подойти для тех, кто ищет новые защитные активы вместо американской валюты, рассказал РИА Новости эксперт "Эйлер Аналитические Технологии" Беннетт Керр.
Индекс доллара к другим основным валютам на фоне развязанной США торговой войны с остальным миром, а также из-за нарастающего конфликта американского президента Дональда Трампа с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом с начала года упал примерно на 9%.
"Признаки потенциального конца независимости Федеральной резервной системы США вынуждают рынки искать новые валюты на роль защитных активов. Японская иена, швейцарский франк и евро выросли относительно доллара более чем на 10% по сравнению со значениями на начало года", - говорит он.
При этом есть спрос у инвесторов и на другие валюты, такие как канадский доллар и мексиканское песо. Хотя исторически они торгуются слабее доллара США, с начала года они укрепились к нему примерно на 5%.
"Эти виды валют могут быть защитными активами", - считает аналитик.
 
РынкиСШАМОСКВАДональд ТрампДжером Пауэлл
 
 
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