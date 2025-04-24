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Эксперты рассказали о новых схемах мошенничества в преддверии Дня Победы

Эксперты рассказали о новых схемах мошенничества в преддверии Дня Победы - 24.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о новых схемах мошенничества в преддверии Дня Победы

Мошенники активизировались в преддверии Дня Победы: они представляются сотрудниками соцзащиты, муниципальных администраций или специалистами портала "Госуслуги" | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T04:51+0300

2025-04-24T04:51+0300

2025-04-24T04:51+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мошенники активизировались в преддверии Дня Победы: они представляются сотрудниками соцзащиты, муниципальных администраций или специалистами портала "Госуслуги" и предлагают пенсионерам и ветеранам "особые выплаты" и ценные подарки, но вместо этого крадут данные банковских карт, паспортные сведения или коды из СМС, рассказали РИА Новости в компании Angara Security. "В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне аферисты обещают пенсионерам крупные единовременные выплаты и ценные подарки, приуроченные к празднику. Злоумышленники представляются сотрудниками соцзащиты, муниципальных администраций или специалистами портала "Госуслуги", предлагая ветеранам "особые выплаты" и ценные подарки к юбилею Победы. Для их получения они требуют данные банковских карт, паспортные сведения или коды из СМС — якобы для "оформления документов" или "уплаты комиссии", - сказали в компании. По словам экспертов, такие схемы повторяются из года в год, но обновляются с учетом технологических трендов - например, появляются фишинговые сайты, программы для клонирования голоса или дипфейки, в которых к пожилым людям якобы лично обращаются высокопоставленные чиновники. Как рассказал эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский, в этом году мошенники обещают жертвам единовременную выплату и подарки к 80‑летию Победы. "Чтобы получить деньги, пожилых людей просят назвать код из СМС или сообщить данные банковской карты под видом "подтверждения перевода" или "уплаты налогов". Часто злоумышленники настаивают на срочности ("сегодня последний день"), чтобы жертва не успела проконсультироваться с родственниками или соцзащитой", - сказал он. Злоумышленники также используют фишинговые сайты, где якобы для получения подарков и выплат нужно заплатить сравнительно небольшую "комиссию" через онлайн-форму оплаты. После ввода данных банковской карты мошенники получают полный доступ к счетам жертвы, объяснил эксперт. "Мошеннические схемы в отношении пожилых людей могут быть успешны по нескольким причинам. Пенсионерам объективно сложнее жить в современную цифровую эпоху, они имеют богатый жизненный опыт совершенно в других сферах. Мошенники активно давят на эмоции, используя вовлечённость в важный для страны праздник, и обещают пожилым людям "чудо" в виде подарка и заботы со стороны властей, эксплуатируя доверие к госорганам", - отметил Филевский.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , москва, angara security