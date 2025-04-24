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Британия запретила экспорт в Россию игровых контроллеров - 24.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Британия запретила экспорт в Россию игровых контроллеров
Британия запретила экспорт в Россию игровых контроллеров - 24.04.2025, ПРАЙМ
Британия запретила экспорт в Россию игровых контроллеров
Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров, сообщило в четверг британское посольство в РФ. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T14:06+0300
2025-04-24T14:06+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров, сообщило в четверг британское посольство в РФ. "Великобритания запретила экспорт в Россию контроллеров игровых консолей, которые используются для пилотирования беспилотников на линии фронта в Украине", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram. В феврале Евросоюз также ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин, Telegram, ЕС
14:06 24.04.2025
 
Британия запретила экспорт в Россию игровых контроллеров

Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© fotolia.com / hilaryrivers
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров, сообщило в четверг британское посольство в РФ.
"Великобритания запретила экспорт в Россию контроллеров игровых консолей, которые используются для пилотирования беспилотников на линии фронта в Украине", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
В феврале Евросоюз также ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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