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Спрос на электроэнергию в США достиг максимума с конца Второй мировой войны
Спрос на электроэнергию в США достиг максимума с конца Второй мировой войны - 24.04.2025, ПРАЙМ
Спрос на электроэнергию в США достиг максимума с конца Второй мировой войны
Спрос на электроэнергию в США достиг максимума с окончания Второй мировой войны, заявил гендиректор компании по производству энергооборудования GE Vernova Скотт | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T15:02+0300
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энергетика
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Спрос на электроэнергию в США достиг максимума с окончания Второй мировой войны, заявил гендиректор компании по производству энергооборудования GE Vernova Скотт Стразик в интервью телеканалу CNBC. "Последний раз, когда ежегодный рост (электрической нагрузки в США - ред.) составлял 5%, был после Второй мировой войны", - сказал Стразик. По словам гендиректора, нужна модернизация энергетической инфраструктуры США. "Нужно вернуться к 1945 году, к концу Второй мировой войны, ведь тогда и происходило строительство инфраструктуры. Необходимо сделать это снова", - добавил Стразик. По мнению гендиректора компании, наращивание мощностей в сфере электросетей приведет к экономическому росту и обеспечению США новыми технологиями искусственного интеллекта.
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сша, cnbc
Спрос на электроэнергию в США достиг максимума с конца Второй мировой войны
GE Vernova: спрос на электроэнергию в США достиг рекордных показателей
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Спрос на электроэнергию в США достиг максимума с окончания Второй мировой войны, заявил гендиректор компании по производству энергооборудования GE Vernova Скотт Стразик в интервью телеканалу CNBC.
"Последний раз, когда ежегодный рост (электрической нагрузки в США - ред.) составлял 5%, был после Второй мировой войны", - сказал Стразик.
По словам гендиректора, нужна модернизация энергетической инфраструктуры США.
"Нужно вернуться к 1945 году, к концу Второй мировой войны, ведь тогда и происходило строительство инфраструктуры. Необходимо сделать это снова", - добавил Стразик.
По мнению гендиректора компании, наращивание мощностей в сфере электросетей приведет к экономическому росту и обеспечению США новыми технологиями искусственного интеллекта.
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