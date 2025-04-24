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ЕС в феврале нарастил закупки нефти из России до 581,2 млн евро
ЕС в феврале нарастил закупки нефти из России до 581,2 млн евро - 24.04.2025, ПРАЙМ
ЕС в феврале нарастил закупки нефти из России до 581,2 млн евро
Евросоюз в феврале нарастил закупки нефти из России до максимальных с октября прошлого года 581,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T00:25+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Евросоюз в феврале нарастил закупки нефти из России до максимальных с октября прошлого года 581,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Россия в конце зимы увеличила экспорт нефти в страны ЕС на 13% по сравнению с показателем месяцем ранее - до 581,2 миллиона евро. Это стало наибольшей стоимостью поставок с октября прошлого года, когда они составляли 686,9 миллиона евро.
Главным импортером оставалась Венгрия, которая в феврале увеличила закупки российской нефти на 16,5% по сравнению с январем - до максимальных с июля прошлого года 247,9 миллиона евро.
Одновременно импорт Словакии подскочил на пятую часть и составил 206,6 миллиона евро. А вот закупки Чехии, наоборот, сократились за месяц почти на 4% - до 126,7 миллиона евро.
В целом ЕС в феврале сократил импорт нефти на 9%, составив 19,6 миллиарда евро. Главным поставщиком были США (3,3 миллиарда евро), Норвегия (2,25 миллиарда) и Казахстан (2,1 миллиарда).
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россия, москва, венгрия, словакия, ес, евростат
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, ЕС, Евростат
ЕС в феврале нарастил закупки нефти из России до 581,2 млн евро
Евростат: ЕС в феврале нарастил закупки нефти из России до 581,2 млн евро
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Евросоюз в феврале нарастил закупки нефти из России до максимальных с октября прошлого года 581,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Россия в конце зимы увеличила экспорт нефти в страны ЕС на 13% по сравнению с показателем месяцем ранее - до 581,2 миллиона евро. Это стало наибольшей стоимостью поставок с октября прошлого года, когда они составляли 686,9 миллиона евро.
Главным импортером оставалась Венгрия, которая в феврале увеличила закупки российской нефти на 16,5% по сравнению с январем - до максимальных с июля прошлого года 247,9 миллиона евро.
Одновременно импорт Словакии подскочил на пятую часть и составил 206,6 миллиона евро. А вот закупки Чехии, наоборот, сократились за месяц почти на 4% - до 126,7 миллиона евро.
В целом ЕС в феврале сократил импорт нефти на 9%, составив 19,6 миллиарда евро. Главным поставщиком были США (3,3 миллиарда евро), Норвегия (2,25 миллиарда) и Казахстан (2,1 миллиарда).