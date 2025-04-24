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Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по экономике Германии
Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по экономике Германии - 24.04.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по экономике Германии
Курс евро к доллару поднимается в четверг утром перед публикацией индекса делового климата в Германии от исследовательского института IFO, свидетельствуют... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T09:06+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается в четверг утром перед публикацией индекса делового климата в Германии от исследовательского института IFO, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.48 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1339 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1315 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижался до 142,82 иены со 143,39 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,22%, до 99,69 пункта. Позднее в четверг исследовательский институт IFO опубликует индекс делового климата в Германии. Предполагается, что показатель в апреле сократился до 85,2 пункта с 86,7 пункта в марте. Кроме того, министерство труда США обнародует число первичных заявок на пособие по безработице в стране. Аналитики ожидают, что показатель за неделю по 19 апреля вырос на 6 тысяч по сравнению с предыдущей неделей - до 221 тысячи.
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Экономика, Рынки, ГЕРМАНИЯ, США, МОСКВА, IFO
Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по экономике Германии
Курс евро к доллару поднимается перед публикацией индекса делового климата в Германии
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается в четверг утром перед публикацией индекса делового климата в Германии от исследовательского института IFO, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.48 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1339 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1315 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время снижался до 142,82 иены со 143,39 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,22%, до 99,69 пункта.
Позднее в четверг исследовательский институт IFO опубликует индекс делового климата в Германии. Предполагается, что показатель в апреле сократился до 85,2 пункта с 86,7 пункта в марте.
Кроме того, министерство труда США обнародует число первичных заявок на пособие по безработице в стране. Аналитики ожидают, что показатель за неделю по 19 апреля вырос на 6 тысяч по сравнению с предыдущей неделей - до 221 тысячи.
Доллар ускорил рост к евро и иене после выхода данных по США