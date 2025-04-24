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Курс евро к доллару растет после выхода статистики из Германии - 24.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250424/evro-856990890.html
Курс евро к доллару растет после выхода статистики из Германии
Курс евро к доллару растет после выхода статистики из Германии - 24.04.2025, ПРАЙМ
Курс евро к доллару растет после выхода статистики из Германии
Курс евро к доллару в четверг днем увеличивается после публикации сильной статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. | 24.04.2025, ПРАЙМ
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экономика
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг днем увеличивается после публикации сильной статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.31 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1382 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1315 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 142,63 иены со 143,39 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,56%, до 99,35 пункта. Как сообщил ранее в четверг исследовательский институт IFO, индекс делового климата в Германии в апреле поднялся до 86,9 пункта с 86,7 пункта в марте, тогда как аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 85,2 пункта. На стоимость доллара может повлиять статистика по США, запланированная на четверг. Так, станут известны данные о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке Штатов в марте и статистика по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 19 апреля.
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рынки, германия, сша, ifo
Экономика, Рынки, ГЕРМАНИЯ, США, IFO
12:42 24.04.2025
 
Курс евро к доллару растет после выхода статистики из Германии

Курс евро к доллару растет после публикации сильной статистики из Германии

© fotolia.com / ug%Банкноты евро
%Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© fotolia.com / ug
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг днем увеличивается после публикации сильной статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.31 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1382 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1315 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 142,63 иены со 143,39 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,56%, до 99,35 пункта.
Как сообщил ранее в четверг исследовательский институт IFO, индекс делового климата в Германии в апреле поднялся до 86,9 пункта с 86,7 пункта в марте, тогда как аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 85,2 пункта.
На стоимость доллара может повлиять статистика по США, запланированная на четверг. Так, станут известны данные о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке Штатов в марте и статистика по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 19 апреля.
Валюты - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны
Вчера, 12:19
 
ЭкономикаРынкиГЕРМАНИЯСШАIFO
 
 
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