https://1prime.ru/20250424/fesco-856998888.html

Fesco впервые организовала прямой судозаход в порт Джакарта

Fesco впервые организовала прямой судозаход в порт Джакарта - 24.04.2025, ПРАЙМ

Fesco впервые организовала прямой судозаход в порт Джакарта

Транспортная группа Fesco впервые организовала прямой судозаход своего контейнеровоза в индонезийский порт Джакарта, сообщили в компании. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T15:22+0300

2025-04-24T15:22+0300

2025-04-24T15:22+0300

экономика

технологии

джакарта

индонезия

москва

fesco

https://cdnn.1prime.ru/img/76268/60/762686040_0:161:1500:1005_1920x0_80_0_0_cd397bfe31bdb021f317b3e8faa13a37.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco впервые организовала прямой судозаход своего контейнеровоза в индонезийский порт Джакарта, сообщили в компании. "Транспортная группа Fesco организовала первый в истории прямой судозаход своего контейнеровоза в порт Джакарта (Индонезия) в рамках линейного сервиса. Контейнеровоз пришвартовался к терминалу Olah Jasa Andal (OJA) 23 апреля. Заход выполнен в ходе обслуживания регулярной морской линии Fesco Intra Asia Service (FIAS), связывающей порты стран Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении. Контейнеровоз доставил в Джакарту контейнерное оборудование для дальнейших отправок из Индонезии, а также взяло на борт груженые контейнеры для доставки в Малайзию, Таиланд и Россию, добавили в Fesco. В настоящее время группа прорабатывает варианты, чтобы в течение трех месяцев включить судозаходы в Джакарту в регулярное расписание своего сервиса Fesco Intra Asia Service. "Работа с портом Джакарта позволит нам еще больше раскрыть потенциал морского сервиса FIAS и охватить одну из наиболее экономически развитых стран Юго-Восточной Азии", - отметил руководитель Fesco Пётр Иванов, чьи слова приводятся пресс-службой. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.

https://1prime.ru/20250409/fesco--856498963.html

джакарта

индонезия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, джакарта, индонезия, москва, fesco