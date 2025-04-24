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Fesco впервые организовала прямой судозаход в порт Джакарта - 24.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Fesco впервые организовала прямой судозаход в порт Джакарта
Fesco впервые организовала прямой судозаход в порт Джакарта - 24.04.2025, ПРАЙМ
Fesco впервые организовала прямой судозаход в порт Джакарта
Транспортная группа Fesco впервые организовала прямой судозаход своего контейнеровоза в индонезийский порт Джакарта, сообщили в компании. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T15:22+0300
2025-04-24T15:22+0300
экономика
технологии
джакарта
индонезия
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fesco
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco впервые организовала прямой судозаход своего контейнеровоза в индонезийский порт Джакарта, сообщили в компании. "Транспортная группа Fesco организовала первый в истории прямой судозаход своего контейнеровоза в порт Джакарта (Индонезия) в рамках линейного сервиса. Контейнеровоз пришвартовался к терминалу Olah Jasa Andal (OJA) 23 апреля. Заход выполнен в ходе обслуживания регулярной морской линии Fesco Intra Asia Service (FIAS), связывающей порты стран Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении. Контейнеровоз доставил в Джакарту контейнерное оборудование для дальнейших отправок из Индонезии, а также взяло на борт груженые контейнеры для доставки в Малайзию, Таиланд и Россию, добавили в Fesco. В настоящее время группа прорабатывает варианты, чтобы в течение трех месяцев включить судозаходы в Джакарту в регулярное расписание своего сервиса Fesco Intra Asia Service. "Работа с портом Джакарта позволит нам еще больше раскрыть потенциал морского сервиса FIAS и охватить одну из наиболее экономически развитых стран Юго-Восточной Азии", - отметил руководитель Fesco Пётр Иванов, чьи слова приводятся пресс-службой. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
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технологии, джакарта, индонезия, москва, fesco
Экономика, Технологии, Джакарта, ИНДОНЕЗИЯ, МОСКВА, FESCO
15:22 24.04.2025
 
Fesco впервые организовала прямой судозаход в порт Джакарта

Fesco организовала прямой судозаход своего контейнеровоза в порт Джакарта

© Фото : Транспортная группа FESCOFESCO
FESCO - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© Фото : Транспортная группа FESCO
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco впервые организовала прямой судозаход своего контейнеровоза в индонезийский порт Джакарта, сообщили в компании.
"Транспортная группа Fesco организовала первый в истории прямой судозаход своего контейнеровоза в порт Джакарта (Индонезия) в рамках линейного сервиса. Контейнеровоз пришвартовался к терминалу Olah Jasa Andal (OJA) 23 апреля. Заход выполнен в ходе обслуживания регулярной морской линии Fesco Intra Asia Service (FIAS), связывающей порты стран Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении.
Контейнеровоз доставил в Джакарту контейнерное оборудование для дальнейших отправок из Индонезии, а также взяло на борт груженые контейнеры для доставки в Малайзию, Таиланд и Россию, добавили в Fesco. В настоящее время группа прорабатывает варианты, чтобы в течение трех месяцев включить судозаходы в Джакарту в регулярное расписание своего сервиса Fesco Intra Asia Service.
"Работа с портом Джакарта позволит нам еще больше раскрыть потенциал морского сервиса FIAS и охватить одну из наиболее экономически развитых стран Юго-Восточной Азии", - отметил руководитель Fesco Пётр Иванов, чьи слова приводятся пресс-службой.
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
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ЭкономикаТехнологииДжакартаИНДОНЕЗИЯМОСКВАFESCO
 
 
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