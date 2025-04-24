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ФСБ предотвратила планировавшийся Киевом теракт в Нижегородской области - 24.04.2025, ПРАЙМ
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ФСБ предотвратила планировавшийся Киевом теракт в Нижегородской области
ФСБ предотвратила планировавшийся Киевом теракт в Нижегородской области - 24.04.2025, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила планировавшийся Киевом теракт в Нижегородской области
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии Нижегородской области, готовившийся двумя выходцами из Средней Азии по указанию куратора с... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T09:50+0300
2025-04-24T09:50+0300
происшествия
россия
общество
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средняя азия
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии Нижегородской области, готовившийся двумя выходцами из Средней Азии по указанию куратора с Украины. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России."Федеральной службой безопасности РФ в Нижегородской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами с участием двух выходцев из Средней Азии, приверженцев идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории РФ", - отмечается в заявлении ведомства.Отмечается, что по указанию украинского куратора они изъяли FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами для атаки на нефтехимическое предприятие.Преступники собирались использовать самодельные взрывные устройства вместе с FPV-беспилотниками для нападения на предприятие. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. На месте происшествия были обнаружены два БПЛА с взрывными устройствами, автомат Калашникова и пистолет Макарова. В телефонах у преступников была найдена переписка с их украинским куратором, а также координаты тайника с оружием и взрывчаткой.
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россия, общество , нижегородская область, средняя азия, фсб
Происшествия, РОССИЯ, Общество , Нижегородская область, Средняя Азия, ФСБ
09:50 24.04.2025
 
ФСБ предотвратила планировавшийся Киевом теракт в Нижегородской области

ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ
ФСБ РФ
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии Нижегородской области, готовившийся двумя выходцами из Средней Азии по указанию куратора с Украины. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ в Нижегородской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами с участием двух выходцев из Средней Азии, приверженцев идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории РФ", - отмечается в заявлении ведомства.
Отмечается, что по указанию украинского куратора они изъяли FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами для атаки на нефтехимическое предприятие.
Преступники собирались использовать самодельные взрывные устройства вместе с FPV-беспилотниками для нападения на предприятие. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. На месте происшествия были обнаружены два БПЛА с взрывными устройствами, автомат Калашникова и пистолет Макарова. В телефонах у преступников была найдена переписка с их украинским куратором, а также координаты тайника с оружием и взрывчаткой.
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ПроисшествияРОССИЯОбществоНижегородская областьСредняя АзияФСБ
 
 
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