https://1prime.ru/20250424/fsb-856983789.html

ФСБ предотвратила планировавшийся Киевом теракт в Нижегородской области

ФСБ предотвратила планировавшийся Киевом теракт в Нижегородской области - 24.04.2025, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила планировавшийся Киевом теракт в Нижегородской области

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии Нижегородской области, готовившийся двумя выходцами из Средней Азии по указанию куратора с... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T09:50+0300

2025-04-24T09:50+0300

2025-04-24T09:50+0300

происшествия

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фсб

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии Нижегородской области, готовившийся двумя выходцами из Средней Азии по указанию куратора с Украины. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России."Федеральной службой безопасности РФ в Нижегородской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами с участием двух выходцев из Средней Азии, приверженцев идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории РФ", - отмечается в заявлении ведомства.Отмечается, что по указанию украинского куратора они изъяли FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами для атаки на нефтехимическое предприятие.Преступники собирались использовать самодельные взрывные устройства вместе с FPV-беспилотниками для нападения на предприятие. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. На месте происшествия были обнаружены два БПЛА с взрывными устройствами, автомат Калашникова и пистолет Макарова. В телефонах у преступников была найдена переписка с их украинским куратором, а также координаты тайника с оружием и взрывчаткой.

https://1prime.ru/20250418/fsb-856805869.html

нижегородская область

средняя азия

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россия, общество , нижегородская область, средняя азия, фсб