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Страны ЕС снизили импорт трубопроводного газа в первом квартале
Страны ЕС снизили импорт трубопроводного газа в первом квартале - 24.04.2025, ПРАЙМ
Страны ЕС снизили импорт трубопроводного газа в первом квартале
Страны ЕС в первом квартале снизили импорт трубопроводного газа на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36 миллиардов кубометров, говорится | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T14:56+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Страны ЕС в первом квартале снизили импорт трубопроводного газа на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36 миллиардов кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "После первого квартала 2025 года совокупный импорт трубопроводного газа в ЕС составил 36 миллиардов кубометров, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в докладе. Показатель в январе–марте прошлого года составил 40 миллиардов кубометров. Уточняется, что в первые три месяца года Алжир увеличил экспорт газа в страны ЕС на 13% по сравнению с прошлым годом. Истечение срока действия соглашения о транзите газа из России через Украину, а также рост спроса в Великобритании оказали давление на объемы поставок из России и Норвегии, добавили в отчете. При этом в марте ЕС импортировал 12,5 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 11% ниже, чем годом ранее. Показатель в то же время на 11% больше в месячном выражении. Поставки от большинства газовых поставщиков ЕС увеличились по сравнению с февралем. В частности, поставки из Норвегии в марте достигли самого высокого уровня за последние двенадцать месяцев, уточняется в отчете.
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газ, норвегия, москва, алжир, ес
Энергетика, Газ, НОРВЕГИЯ, МОСКВА, АЛЖИР, ЕС
Страны ЕС снизили импорт трубопроводного газа в первом квартале
ФСЭГ: импорт трубопроводного газа в ЕС в I квартале снизился на 10%
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Страны ЕС в первом квартале снизили импорт трубопроводного газа на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36 миллиардов кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"После первого квартала 2025 года совокупный импорт трубопроводного газа в ЕС составил 36 миллиардов кубометров, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в докладе. Показатель в январе–марте прошлого года составил 40 миллиардов кубометров.
Уточняется, что в первые три месяца года Алжир увеличил экспорт газа в страны ЕС на 13% по сравнению с прошлым годом. Истечение срока действия соглашения о транзите газа из России через Украину, а также рост спроса в Великобритании оказали давление на объемы поставок из России и Норвегии, добавили в отчете.
При этом в марте ЕС импортировал 12,5 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 11% ниже, чем годом ранее. Показатель в то же время на 11% больше в месячном выражении. Поставки от большинства газовых поставщиков ЕС увеличились по сравнению с февралем. В частности, поставки из Норвегии в марте достигли самого высокого уровня за последние двенадцать месяцев, уточняется в отчете.
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