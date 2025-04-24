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СМИ назвали главную тему саммита НАТО
СМИ назвали главную тему саммита НАТО - 24.04.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали главную тему саммита НАТО
Главной темой саммита НАТО, который должен пройти в конце июня, вопреки стремлениям чиновников альянса, станет ситуация на Украине, пишет газета Financial Times | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T10:59+0300
2025-04-24T10:59+0300
2025-04-24T10:59+0300
политика
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Главной темой саммита НАТО, который должен пройти в конце июня, вопреки стремлениям чиновников альянса, станет ситуация на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника. "Главный вопрос саммита - где мы находимся по теме Украины", - приводит издание слова чиновника. Как пишет Financial Times со ссылкой на чиновников, перед представлением американского плана по урегулированию на Украине, включающем признание Крыма российским, чиновники НАТО пытались смягчить внутренние разногласия по поводу Украины, настаивая на том, что ежегодный саммит стран-членов альянса будет фокусироваться на затратах на оборону, а не на украинском конфликте. Однако, по данным издания, предложение Вашингтона и вероятность, что США выйдут из переговоров, обвинят Киев и нормализуют отношения с РФ, может привести к разногласиям среди лидеров НАТО.
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общество , украина, сша, владимир зеленский, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ назвали главную тему саммита НАТО
FT: главной темой саммита НАТО в конце июня станет ситуация на Украине
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Главной темой саммита НАТО, который должен пройти в конце июня, вопреки стремлениям чиновников альянса, станет ситуация на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.
"Главный вопрос саммита - где мы находимся по теме Украины", - приводит издание слова чиновника.
Как пишет Financial Times со ссылкой на чиновников, перед представлением американского плана по урегулированию на Украине, включающем признание Крыма российским, чиновники НАТО пытались смягчить внутренние разногласия по поводу Украины, настаивая на том, что ежегодный саммит стран-членов альянса будет фокусироваться на затратах на оборону, а не на украинском конфликте.
Однако, по данным издания, предложение Вашингтона и вероятность, что США выйдут из переговоров, обвинят Киев и нормализуют отношения с РФ, может привести к разногласиям среди лидеров НАТО.
СМИ: европейские чиновники опасаются срыва саммита НАТО по Украине