https://1prime.ru/20250424/ft-856986100.html

СМИ назвали главную тему саммита НАТО

СМИ назвали главную тему саммита НАТО - 24.04.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали главную тему саммита НАТО

Главной темой саммита НАТО, который должен пройти в конце июня, вопреки стремлениям чиновников альянса, станет ситуация на Украине, пишет газета Financial Times | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T10:59+0300

2025-04-24T10:59+0300

2025-04-24T10:59+0300

политика

общество

украина

сша

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Главной темой саммита НАТО, который должен пройти в конце июня, вопреки стремлениям чиновников альянса, станет ситуация на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника. "Главный вопрос саммита - где мы находимся по теме Украины", - приводит издание слова чиновника. Как пишет Financial Times со ссылкой на чиновников, перед представлением американского плана по урегулированию на Украине, включающем признание Крыма российским, чиновники НАТО пытались смягчить внутренние разногласия по поводу Украины, настаивая на том, что ежегодный саммит стран-членов альянса будет фокусироваться на затратах на оборону, а не на украинском конфликте. Однако, по данным издания, предложение Вашингтона и вероятность, что США выйдут из переговоров, обвинят Киев и нормализуют отношения с РФ, может привести к разногласиям среди лидеров НАТО.

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украина

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общество , украина, сша, владимир зеленский, нато