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"Нафтогаз" закупил у Orlen еще 100 миллионов кубометров газа - 24.04.2025, ПРАЙМ
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"Нафтогаз" закупил у Orlen еще 100 миллионов кубометров газа
"Нафтогаз" закупил у Orlen еще 100 миллионов кубометров газа - 24.04.2025, ПРАЙМ
"Нафтогаз" закупил у Orlen еще 100 миллионов кубометров газа
Группа "Нафтогаз Украины" сообщила, что закупила у польской компании Orlen еще 100 миллионов кубометров газа. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T12:42+0300
2025-04-24T12:42+0300
энергетика
газ
украина
сша
нафтогаз украины
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" сообщила, что закупила у польской компании Orlen еще 100 миллионов кубометров газа. "Нафтогаз" в марте сообщал, что заключил контракт с Orlen на поставку 100 миллионов кубометров газа. В компании 21 апреля уточнили, что всего с начала года закупили уже 1,5 миллиарда кубометров газа. "Группа "Нафтогаз" и Orlen подписали новое соглашение на поставку 100 миллионов кубометров сжиженного природного газа. Это уже третий контракт в рамках партнерства, заключенного весной этого года. Общий объем законтрактованного газа составляет 300 миллионов кубометров… Газ будет поставляться из США, проходить регазификацию на терминале в Польше и транспортироваться на Украину", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Нафтогаза Украины". Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки. Агентство Блумберг 26 марта сообщало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 18 февраля поручил "Нафтогазу" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
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газ, украина, сша, нафтогаз украины, orlen, forbes
Энергетика, Газ, УКРАИНА, США, Нафтогаз Украины, Orlen, Forbes
12:42 24.04.2025
 
"Нафтогаз" закупил у Orlen еще 100 миллионов кубометров газа

"Нафтогаз" закупил у польской компании Orlen еще 100 миллионов кубометров газа

© РИА Новости . Сергей Козлов | Перейти в медиабанк*газ
*газ - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Сергей Козлов
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" сообщила, что закупила у польской компании Orlen еще 100 миллионов кубометров газа.
"Нафтогаз" в марте сообщал, что заключил контракт с Orlen на поставку 100 миллионов кубометров газа. В компании 21 апреля уточнили, что всего с начала года закупили уже 1,5 миллиарда кубометров газа.
"Группа "Нафтогаз" и Orlen подписали новое соглашение на поставку 100 миллионов кубометров сжиженного природного газа. Это уже третий контракт в рамках партнерства, заключенного весной этого года. Общий объем законтрактованного газа составляет 300 миллионов кубометров… Газ будет поставляться из США, проходить регазификацию на терминале в Польше и транспортироваться на Украину", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Нафтогаза Украины".
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки.
Агентство Блумберг 26 марта сообщало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 18 февраля поручил "Нафтогазу" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
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ЭнергетикаГазУКРАИНАСШАНафтогаз УкраиныOrlenForbes
 
 
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