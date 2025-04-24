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Потребление газа в ЕС в марте выросло седьмой месяц подряд

Потребление газа в ЕС в марте выросло седьмой месяц подряд - 24.04.2025, ПРАЙМ

Потребление газа в ЕС в марте выросло седьмой месяц подряд

Страны Евросоюза в марте увеличили потребление газа на 5,2% в годовом выражении, до 32 миллиардов кубометров, это седьмой месяц роста подряд, говорится в... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T13:58+0300

2025-04-24T13:58+0300

2025-04-24T13:58+0300

энергетика

газ

ес

фсэг

потребление газа в европе

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Страны Евросоюза в марте увеличили потребление газа на 5,2% в годовом выражении, до 32 миллиардов кубометров, это седьмой месяц роста подряд, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В марте 2025 года спрос на газ в ЕС вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 32 миллиардов кубометров, продлив серию роста до семи месяцев подряд без снижения", - говорится в докладе. Отмечается, что этот рост был в основном обусловлен увеличением спроса на газ в электроэнергетике и ЖКХ одновременно со снижением выработки ветро- и гидроэлектростанций. Продолжился рост и промышленного потребления газа на фоне восстановления основных европейских экономик и стабильных цен на "голубое топливо". При этом выработка электроэнергии в ЕС снизилась в марте на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 219 ТВт.ч. При этом газовая генерация в прошедшем месяце показала рост на 8% год к году, компенсировав снижение выработки ветровыми и гидроэлектростанциями, подчеркивает ФСЭГ. "В структуре выработки электроэнергии возобновляемые источники энергии, за исключением гидроэнергетики, по-прежнему вносили наибольший вклад, составляя 35%, за ними следуют атомная энергетика с 25%, газ с 16%, уголь с 16% и гидроэнергетика с 12%, что отражает меняющуюся динамику энергетического ландшафта региона", - отмечается в докладе.

https://1prime.ru/20250424/peskov-856991764.html

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газ, ес, фсэг, потребление газа в европе