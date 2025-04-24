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Россия и Иран готовы продолжать работу над сухопутными газовыми коридорами
Россия и Иран готовы продолжать работу над сухопутными газовыми коридорами - 24.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Иран готовы продолжать работу над сухопутными газовыми коридорами
Москва и Тегеран выразили готовность продолжать работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран, сообщило... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T19:23+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Москва и Тегеран выразили готовность продолжать работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран, сообщило правительство РФ. Вице-премьер Александр Новак провел рабочую встречу с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом. Она прошла в преддверии 18-го заседания Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Стороны выразили готовность продолжать работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран", – говорится в сообщении правительства.
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газ, россия, иран, тегеран, александр новак
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ИРАН, Тегеран, Александр Новак
Россия и Иран готовы продолжать работу над сухопутными газовыми коридорами
Правительство сообщило о готовности России и Ирана работать над проектами по газу
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Москва и Тегеран выразили готовность продолжать работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер Александр Новак провел рабочую встречу с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом. Она прошла в преддверии 18-го заседания Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Стороны выразили готовность продолжать работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран", – говорится в сообщении правительства.
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