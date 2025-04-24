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Россия и Иран готовы продолжать работу над сухопутными газовыми коридорами

Россия и Иран готовы продолжать работу над сухопутными газовыми коридорами - 24.04.2025, ПРАЙМ

Россия и Иран готовы продолжать работу над сухопутными газовыми коридорами

Москва и Тегеран выразили готовность продолжать работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран, сообщило... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T19:23+0300

2025-04-24T19:23+0300

2025-04-24T19:23+0300

энергетика

газ

россия

иран

тегеран

александр новак

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Москва и Тегеран выразили готовность продолжать работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран, сообщило правительство РФ. Вице-премьер Александр Новак провел рабочую встречу с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом. Она прошла в преддверии 18-го заседания Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Стороны выразили готовность продолжать работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран", – говорится в сообщении правительства.

https://1prime.ru/20250424/fseg-856997545.html

иран

тегеран

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газ, россия, иран, тегеран, александр новак