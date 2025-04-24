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Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2% - 24.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250424/gaz-857007290.html
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2%
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2% - 24.04.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2%
Биржевые цены на газ в Европе в четверг снизились на 2% – до 395 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T20:00+0300
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экономика
газ
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг снизились на 2% – до 395 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 399,7 доллара за тысячу кубометров (-0,7%). Ценовой максимум составил 405,8 доллара (+0,9%), ценовой минимум – 388,4 доллара (-3,5%). Последние фьючерсы торговались по 395,2 доллара (-1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 402,3 доллара за тысячу кубометров. "Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ в настоящее время не ведет никаких переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы. Это и с точки зрения технического исполнения бессмысленно – транзит газа в ЕС по территории Украины невозможен, а равноценной замены этому нет", – сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Кроме того, по его словам, в моменте нет никакой уверенности в том, что, даже если переговоры быстро возобновятся и придут к какому-то результату, ЕС успеет воспользоваться преференциями и купить газ, поскольку наполнять подземные хранилища газа (ПГХ) для очередного отопительного сезона нужно уже сейчас. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, европа, ес, ice, нидерланды
Экономика, Газ, ЕВРОПА, ЕС, ICE, НИДЕРЛАНДЫ
20:00 24.04.2025
 
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2%

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 395 долларов за тысячу кубометров

© Unsplash/Kwon Junho Газовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Kwon Junho
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг снизились на 2% – до 395 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 399,7 доллара за тысячу кубометров (-0,7%). Ценовой максимум составил 405,8 доллара (+0,9%), ценовой минимум – 388,4 доллара (-3,5%). Последние фьючерсы торговались по 395,2 доллара (-1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 402,3 доллара за тысячу кубометров.
"Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ в настоящее время не ведет никаких переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы. Это и с точки зрения технического исполнения бессмысленно – транзит газа в ЕС по территории Украины невозможен, а равноценной замены этому нет", – сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Кроме того, по его словам, в моменте нет никакой уверенности в том, что, даже если переговоры быстро возобновятся и придут к какому-то результату, ЕС успеет воспользоваться преференциями и купить газ, поскольку наполнять подземные хранилища газа (ПГХ) для очередного отопительного сезона нужно уже сейчас.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
Страны ЕС снизили импорт трубопроводного газа в первом квартале
14:56
 
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