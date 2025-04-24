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"Газпром" к зиме создаст в российских газохранилищах рекордный резерв газа

"Газпром" к зиме создаст в российских газохранилищах рекордный резерв газа - 24.04.2025, ПРАЙМ

"Газпром" к зиме создаст в российских газохранилищах рекордный резерв газа

"Газпром" создаст в российских подземных хранилищах к зиме рекордный оперативный резерв газа в 73,17 миллиарда кубометров, сообщила компания. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T14:13+0300

2025-04-24T14:13+0300

2025-04-24T14:54+0300

энергетика

газ

россия

газпром

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. "Газпром" создаст в российских подземных хранилищах к зиме рекордный оперативный резерв газа в 73,17 миллиарда кубометров, сообщила компания."Для надежной работы производственного комплекса "Газпрома" в осенне-зимний период 2025/2026 года Правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам в российских подземных хранилищах к сезону отбора создать оперативный резерв газа в объеме 73,170 миллиарда кубометров, что станет абсолютным историческим рекордом", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ России будет обеспечена на достигнутом ранее рекордном уровне – 858,8 миллиона кубометров. В хранилищах Белоруссии оперативный резерв газа составит 1,14 миллиарда кубометров, Армении – 0,107 миллиарда кубометров.Компания добавила, что в период традиционно повышенного спроса вновь обеспечила надежные поставки энергоресурсов российским и зарубежным потребителям. Особое внимание было уделено газоснабжению населения России, предприятий электроэнергетики и коммунально-бытового сектора страны.Установлены новые исторические рекорды поставок газа. В октябре и ноябре 2024 года из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России отечественным потребителям были поставлены рекордные для этих месяцев объемы газа – 32,6 миллиарда кубометров и 39,7 миллиарда кубометров соответственно.Кроме того, в апреле 2025 года, после завершения осенне-зимнего периода 2024/2025 года в России, был дважды обновлен суточный рекорд поставок из ЕСГ России для этого месяца. Объемы соответствовали зимним уровням потребления. Максимальный показатель – 1,217 миллиарда кубометров – был достигнут 9 апреля.

https://1prime.ru/20250422/gazprom-856921494.html

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газ, россия, газпром