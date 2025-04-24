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Глава "Лаборатории Касперского" рассказал о рекордной выручке в 2024 году
Глава "Лаборатории Касперского" рассказал о рекордной выручке в 2024 году - 24.04.2025, ПРАЙМ
Глава "Лаборатории Касперского" рассказал о рекордной выручке в 2024 году
Выручка "Лаборатории Касперского" в 2024 году выросла до рекордных показателей благодаря, прежде всего, Ближнему Востоку, сократилась в США на фоне запрета... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T04:36+0300
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технологии
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СИНГАПУР, 24 апр - ПРАЙМ. Выручка "Лаборатории Касперского" в 2024 году выросла до рекордных показателей благодаря, прежде всего, Ближнему Востоку, сократилась в США на фоне запрета продаж, но начала восстанавливаться в Европе, рассказал РИА Новости глава компании Евгений Касперский.
Глобальная выручка "Лаборатории Касперского" в 2024 году достигла 822 миллионов долларов, рост продаж в мире составил 11%, а в России - 28%, сообщали ранее в компании.
"У нас рекордная выручка в этом году, потому что мы выпустили много новых продуктов, особенно в сегменте b2b, несмотря на то, что геополитика в прошлом году работала, скорее, против нас. Самый высокий рост показал Ближний Восток, выросла Латинская Америка, некоторые страны Азии и, само собой, Россия. При этом, безусловно, у нас сократились продажи в Штатах, продолжается падение в Европе, но уже меньше, чем было в 2022 году", - сказал он в кулуарах выставки GITEX Asia.
При этом, по его словам, есть страны, где компании традиционно работать сложно и где легко. "Сложно в Великобритании, Японии, Австралии, легче - на Ближнем Востоке и в Латинской Америке", - сказал Касперский.
В июне 2024 года Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга страны, несет риски для нацбезопасности США. В июле компания сообщила, что начнет сокращать свою деятельность в США с 20 числа в связи с санкциями, отметив, что не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране.
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технологии, ближний восток, сша, европа, евгений касперский, лаборатория касперского
Технологии, Экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ЕВРОПА, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского
Глава "Лаборатории Касперского" рассказал о рекордной выручке в 2024 году
Глава "Лаборатории Касперского" Касперский: выручка выросла до рекордных показателей
СИНГАПУР, 24 апр - ПРАЙМ. Выручка "Лаборатории Касперского" в 2024 году выросла до рекордных показателей благодаря, прежде всего, Ближнему Востоку, сократилась в США на фоне запрета продаж, но начала восстанавливаться в Европе, рассказал РИА Новости глава компании Евгений Касперский.
Глобальная выручка "Лаборатории Касперского" в 2024 году достигла 822 миллионов долларов, рост продаж в мире составил 11%, а в России - 28%, сообщали ранее в компании.
"У нас рекордная выручка в этом году, потому что мы выпустили много новых продуктов, особенно в сегменте b2b, несмотря на то, что геополитика в прошлом году работала, скорее, против нас. Самый высокий рост показал Ближний Восток, выросла Латинская Америка, некоторые страны Азии и, само собой, Россия. При этом, безусловно, у нас сократились продажи в Штатах, продолжается падение в Европе, но уже меньше, чем было в 2022 году", - сказал он в кулуарах выставки GITEX Asia.
При этом, по его словам, есть страны, где компании традиционно работать сложно и где легко. "Сложно в Великобритании, Японии, Австралии, легче - на Ближнем Востоке и в Латинской Америке", - сказал Касперский.
В июне 2024 года Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга страны, несет риски для нацбезопасности США. В июле компания сообщила, что начнет сокращать свою деятельность в США с 20 числа в связи с санкциями, отметив, что не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране.