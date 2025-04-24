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В Госдуму внесут законопроект о льготах для детей бойцов-добровольцев

В Госдуму внесут законопроект о льготах для детей бойцов-добровольцев - 24.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут законопроект о льготах для детей бойцов-добровольцев

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, согласно которому дети бойцов-добровольцев смогут получать такие же... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T05:42+0300

2025-04-24T05:42+0300

2025-04-24T05:42+0300

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сергей миронов

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, согласно которому дети бойцов-добровольцев смогут получать такие же льготы, как и дети остальных участников СВО, заявил РИА Новости лидер партии и думской фракции Сергей Миронов. "Фракция СРЗП внесет на рассмотрение парламента законопроект, который позволят детям бойцов-добровольцев получать льготы наряду с детьми других участников СВО", - сказал он. Миронов рассказал, что в ходе приема граждан к нему обратилась вдова бойца "Вагнера", который погиб в ходе боев за Артемовск в 2022 году, он был посмертно удостоен ордена Мужества и получил статус участника боевых действий, однако выяснилось, что из-за пробела в законодательстве дети добровольцев, не заключивших контракт с Минобороны, не имеют права на льготы в сфере образования (льготное поступление в вуз, первоочередной прием в детские сады, школы, лагеря). "Нужно подготовить изменения в три закона, и такие поправки мы обязательно внесем… Мы обязательно добьемся, чтобы нужные поправки были приняты, как в свое время мы добились, чтобы всех "вагнеровцев" считали ветеранами боевых действий", - отметил политик.

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общество , бизнес, москва, сергей миронов, госдума, вагнер