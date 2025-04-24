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В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля - 24.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250424/govyrin-856986418.html
В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля
В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля - 24.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля
Семьи, получающие детские пособия на банковские счета, смогут получить выплаты досрочно до конца апреля в связи с грядущими майскими праздниками. Об этом в... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T11:04+0300
2025-04-24T11:04+0300
экономика
финансы
общество
банки
москва
госдума
единая россия
социальный фонд
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Семьи, получающие детские пособия на банковские счета, смогут получить выплаты досрочно до конца апреля в связи с грядущими майскими праздниками. Об этом в беседе с агентством РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "До конца апреля семьи, которые получают детские пособия на банковские счета, смогут увидеть поступления раньше привычного срока. Это связано с майскими праздниками, когда учреждения не работают несколько дней подряд. Чтобы не затягивать выплаты и не создавать неудобства, Социальный фонд России заранее перечисляет средства", - отметил парламентарий.По словам Говырина, речь идёт о пособиях за апрель: едином пособии на детей до 17 лет, выплатах по беременности, ежемесячной поддержке неработающих родителей с детьми до 1,5 лет, а также пособиях на первого ребёнка до 3 лет и для семей военнослужащих. "Такой порядок касается только тех, кто выбрал безналичный способ — именно им выплаты придут до 30 апреля. Те же, кто получает средства через почту, получат их по обычному графику в мае, ориентируясь на работу отделений. Ежемесячная выплата из материнского капитала останется на прежней дате — 5 мая. График скорректировали под календарные особенности месяца, чтобы родители могли распорядиться пособиями в удобный момент, не дожидаясь завершения длинных выходных", - подчеркнул он.
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финансы, общество , банки, москва, госдума, единая россия, социальный фонд
Экономика, Финансы, Общество , Банки, МОСКВА, Госдума, Единая Россия, Социальный фонд
11:04 24.04.2025
 
В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля

Говырин: семьи, получающие детские пособия на счета в банках, получат их досрочно

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Семьи, получающие детские пособия на банковские счета, смогут получить выплаты досрочно до конца апреля в связи с грядущими майскими праздниками. Об этом в беседе с агентством РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"До конца апреля семьи, которые получают детские пособия на банковские счета, смогут увидеть поступления раньше привычного срока. Это связано с майскими праздниками, когда учреждения не работают несколько дней подряд. Чтобы не затягивать выплаты и не создавать неудобства, Социальный фонд России заранее перечисляет средства", - отметил парламентарий.
По словам Говырина, речь идёт о пособиях за апрель: едином пособии на детей до 17 лет, выплатах по беременности, ежемесячной поддержке неработающих родителей с детьми до 1,5 лет, а также пособиях на первого ребёнка до 3 лет и для семей военнослужащих.
"Такой порядок касается только тех, кто выбрал безналичный способ — именно им выплаты придут до 30 апреля. Те же, кто получает средства через почту, получат их по обычному графику в мае, ориентируясь на работу отделений. Ежемесячная выплата из материнского капитала останется на прежней дате — 5 мая. График скорректировали под календарные особенности месяца, чтобы родители могли распорядиться пособиями в удобный момент, не дожидаясь завершения длинных выходных", - подчеркнул он.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
В Госдуме рассказали о выплате работающим семьям с детьми
19 апреля, 02:40
 
ЭкономикаФинансыОбществоБанкиМОСКВАГосдумаЕдиная РоссияСоциальный фонд
 
 
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