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В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля

В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля - 24.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля

Семьи, получающие детские пособия на банковские счета, смогут получить выплаты досрочно до конца апреля в связи с грядущими майскими праздниками. Об этом в... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T11:04+0300

2025-04-24T11:04+0300

2025-04-24T11:04+0300

экономика

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социальный фонд

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Семьи, получающие детские пособия на банковские счета, смогут получить выплаты досрочно до конца апреля в связи с грядущими майскими праздниками. Об этом в беседе с агентством РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "До конца апреля семьи, которые получают детские пособия на банковские счета, смогут увидеть поступления раньше привычного срока. Это связано с майскими праздниками, когда учреждения не работают несколько дней подряд. Чтобы не затягивать выплаты и не создавать неудобства, Социальный фонд России заранее перечисляет средства", - отметил парламентарий.По словам Говырина, речь идёт о пособиях за апрель: едином пособии на детей до 17 лет, выплатах по беременности, ежемесячной поддержке неработающих родителей с детьми до 1,5 лет, а также пособиях на первого ребёнка до 3 лет и для семей военнослужащих. "Такой порядок касается только тех, кто выбрал безналичный способ — именно им выплаты придут до 30 апреля. Те же, кто получает средства через почту, получат их по обычному графику в мае, ориентируясь на работу отделений. Ежемесячная выплата из материнского капитала останется на прежней дате — 5 мая. График скорректировали под календарные особенности месяца, чтобы родители могли распорядиться пособиями в удобный момент, не дожидаясь завершения длинных выходных", - подчеркнул он.

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финансы, общество , банки, москва, госдума, единая россия, социальный фонд