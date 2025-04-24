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Цены на газ в Европе перешли к снижению

Цены на газ в Европе перешли к снижению - 24.04.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе перешли к снижению

Биржевые цены на газ в Европе в четверг уменьшаются на 1,6%, торгуясь примерно на отметке в 396 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T09:31+0300

2025-04-24T09:31+0300

2025-04-24T09:31+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг уменьшаются на 1,6%, торгуясь примерно на отметке в 396 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 399,7 доллара за тысячу кубометров (-0,7%). А по состоянию на 9.10 мск их стоимость составляет 395,8 доллара (-1,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 402,3 доллара за тысячу кубометров. Ещё в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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газ, торги, европа, москва, нидерланды, ice