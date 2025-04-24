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Фондовые индексы АТР в четверг закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы АТР в четверг закрылись разнонаправленно - 24.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в четверг закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показали однозначной динамики на фоне макроэкономических факторов и статистики,... | 24.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показали однозначной динамики на фоне макроэкономических факторов и статистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,03%, до 3 297,62 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – сократился на 0,71%, до 1 909,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,74%, до 21 909,76 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,13%, до 2 522,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – вырос на 0,6%, до 7 968,2 пункта, японский Nikkei 225 – поднялся на 0,49%, до 35 039,15 пункта. Ранее на неделе президент США Дональд Трамп заявил о планах снизить таможенные пошлины на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка пошлин не предусмотрена. В среду американские рынки выросли, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, поднялся на 2,5%. При этом в четверг агентство Киодо со ссылкой на источники в правящей коалиции сообщило, что второй раунд переговоров Японии и США по пошлинам пройдет 30 апреля - 2 мая, для чего с визитом в США направится министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава. Трейдеры обратили внимание и на макростатистику среды. ВВП Южной Кореи в первом квартале снизился на 0,1% год к году, ожидался рост на 0,2%; в квартальном выражении снижение составило 0,2% при прогнозе роста на 0,1%.

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