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Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране

Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране - 24.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране

Основные фондовые индексы США в четверг растут после публикации макростатистики по стране, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T17:41+0300

2025-04-24T17:41+0300

2025-04-24T17:41+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг растут после публикации макростатистики по стране, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.20 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,13%, до 39 656,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,42%, до 16 945,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,91%, до 5 424,5 пункта. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 19 апреля ожидаемо выросло до 222 тысяч. Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в марте сократилось на 5,9% в месячном выражении - до 4,02 миллиона, значение оказалось ниже ожиданий. Трейдеры также продолжают следить за развитием ситуации вокруг импортных пошлин. В среду президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена. При этом позднее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что страна не уменьшит пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. "Пока мы не увидим значимого решения по пошлинам, рынки могут оставаться в условиях нестабильности с большими, чем обычно, колебаниями", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика City Index и FOREX.com Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada).

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сша, рынки, индексы, dow jones