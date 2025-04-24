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Фондовые индексы Европы завершили четверг ростом
Фондовые индексы Европы завершили четверг ростом - 24.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили четверг ростом
Основные фондовые индексы Европы завершили четверг в плюсе после публикации корпоративных новостей и немецкой макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T19:48+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили четверг в плюсе после публикации корпоративных новостей и немецкой макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,05% - до 8 407,44 пункта, французский CAC 40 - на 0,27%, до 7 502,78 пункта, немецкий DAX - на 0,47%, до 22 064,51 пункта. В среду после закрытия торгов в Европе Adidas опубликовала прогноз финансовых показателей на текущий год. Так, компания ожидает рост выручки в первом квартале почти на 12% - до 6,1 миллиарда евро, по итогам всего 2025 года - на 10%, до 26 миллиардов. Бумаги Adidas подорожали на 2,5%. В то же время акции Kering снизились в цене на 1% после выхода отчетности. Выручка одного из ключевых брендов французской группы, Gucci, сократилась на 24% - до 1,6 миллиарда евро. Общая выручка Kering опустилась на 14% и составила 3,9 миллиарда евро. Инвесторы также обратили внимание на данные по Германии. Согласно данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в стране в апреле поднялся до 86,9 пункта с 86,7 пункта в марте, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя.
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европа, индексы, рынки
Экономика, ЕВРОПА, Индексы, Рынки
Фондовые индексы Европы завершили четверг ростом
Фондовые индексы Европы выросли после корпоративных новостей и данных по Германии
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили четверг в плюсе после публикации корпоративных новостей и немецкой макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,05% - до 8 407,44 пункта, французский CAC 40 - на 0,27%, до 7 502,78 пункта, немецкий DAX - на 0,47%, до 22 064,51 пункта.
В среду после закрытия торгов в Европе Adidas опубликовала прогноз финансовых показателей на текущий год. Так, компания ожидает рост выручки в первом квартале почти на 12% - до 6,1 миллиарда евро, по итогам всего 2025 года - на 10%, до 26 миллиардов. Бумаги Adidas подорожали на 2,5%.
В то же время акции Kering снизились в цене на 1% после выхода отчетности. Выручка одного из ключевых брендов французской группы, Gucci, сократилась на 24% - до 1,6 миллиарда евро. Общая выручка Kering опустилась на 14% и составила 3,9 миллиарда евро.
Инвесторы также обратили внимание на данные по Германии. Согласно данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в стране в апреле поднялся до 86,9 пункта с 86,7 пункта в марте, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя.
Российский рынок акций закрыл основные торги четверга ростом