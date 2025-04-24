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Испания расторгла контракт на покупку боеприпасов у Израиля - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Испания расторгла контракт на покупку боеприпасов у Израиля
Испания расторгла контракт на покупку боеприпасов у Израиля - 24.04.2025, ПРАЙМ
Испания расторгла контракт на покупку боеприпасов у Израиля
Власти Испании приняли решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт на закупку боеприпасов у израильской компании на фоне внутренних разногласий в... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T15:30+0300
2025-04-24T15:30+0300
вооружения
испания
газа
израиль
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МАДРИД, 24 апр - ПРАЙМ. Власти Испании приняли решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт на закупку боеприпасов у израильской компании на фоне внутренних разногласий в правительственной коалиции, сообщает телерадиокомпания RTVE со ссылкой на источники в правительстве. По ее информации, "администрация премьер-министра (которую возглавляет Феликс Больяньос), вторая вице-премьер (Йоланда Диас) и "соответствующие министерства", включая МВД (Фернандо Гранде-Марласка), приняли решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт на закупку боеприпасов у компании IMI System, несмотря на то, что данный контракт уже был опубликован в четверг в Официальном государственном вестнике (BOE)". Контракт стоимостью 6,6 миллиона евро был подписан министерством внутренних дел в апреле, несмотря на ранее заявленный курс на отказ от торговли вооружениями с Израилем из-за конфликта в Газе. Решение о расторжении было принято после того, как партия Sumar, входящая в коалицию, резко раскритиковала сделку. Как уточнили в правительстве, разрешение на импорт боеприпасов будет отклонено "по соображениям общественного интереса", после чего МВД официально прекратит действие контракта. В настоящее время ведомства и государственный совет изучают возможные юридические последствия, включая требования компенсации со стороны израильской компании. Вице-премьер Испании Йоланда Диас подчеркнула, что "этот контракт никогда не должен был быть подписан" и назвала его нарушением международного права на фоне происходящего в Газе. Она также заявила, что в правительстве "нет кризиса", несмотря на острые споры вокруг сделки. Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Испании заключило контракт на покупку боеприпасов у израильской компании спустя шесть месяцев после заявления о намерении расторгнуть сделку из-за боевых действий в Газе. Речь шла о контракте на сумму 6,6 миллиона евро для закупки 15,3 миллиона патронов калибра 9 мм.
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испания
газа
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испания, газа, израиль, мвд
Вооружения, ИСПАНИЯ, Газа, ИЗРАИЛЬ, МВД
15:30 24.04.2025
 
Испания расторгла контракт на покупку боеприпасов у Израиля

RTVE: Испания расторгла контракт на закупку боеприпасов у израильской компании

© flickr.com / sermarr erGuiri% Флаг Испании
% Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© flickr.com / sermarr erGuiri
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МАДРИД, 24 апр - ПРАЙМ. Власти Испании приняли решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт на закупку боеприпасов у израильской компании на фоне внутренних разногласий в правительственной коалиции, сообщает телерадиокомпания RTVE со ссылкой на источники в правительстве.
По ее информации, "администрация премьер-министра (которую возглавляет Феликс Больяньос), вторая вице-премьер (Йоланда Диас) и "соответствующие министерства", включая МВД (Фернандо Гранде-Марласка), приняли решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт на закупку боеприпасов у компании IMI System, несмотря на то, что данный контракт уже был опубликован в четверг в Официальном государственном вестнике (BOE)".
Контракт стоимостью 6,6 миллиона евро был подписан министерством внутренних дел в апреле, несмотря на ранее заявленный курс на отказ от торговли вооружениями с Израилем из-за конфликта в Газе. Решение о расторжении было принято после того, как партия Sumar, входящая в коалицию, резко раскритиковала сделку.
Как уточнили в правительстве, разрешение на импорт боеприпасов будет отклонено "по соображениям общественного интереса", после чего МВД официально прекратит действие контракта. В настоящее время ведомства и государственный совет изучают возможные юридические последствия, включая требования компенсации со стороны израильской компании.
Вице-премьер Испании Йоланда Диас подчеркнула, что "этот контракт никогда не должен был быть подписан" и назвала его нарушением международного права на фоне происходящего в Газе. Она также заявила, что в правительстве "нет кризиса", несмотря на острые споры вокруг сделки.
Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Испании заключило контракт на покупку боеприпасов у израильской компании спустя шесть месяцев после заявления о намерении расторгнуть сделку из-за боевых действий в Газе. Речь шла о контракте на сумму 6,6 миллиона евро для закупки 15,3 миллиона патронов калибра 9 мм.
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