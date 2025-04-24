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Калифорния стала четвертой экономикой мира по объему ВВП

Калифорния стала четвертой экономикой мира по объему ВВП - 24.04.2025, ПРАЙМ

Калифорния стала четвертой экономикой мира по объему ВВП

Штат Калифорния по номинальному объему ВВП обогнал Японию и стал четвертой крупнейшей экономикой мира, заявили в администрации губернатора штата Гэвина Ньюсома. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T14:20+0300

2025-04-24T14:20+0300

2025-04-24T14:22+0300

экономика

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Штат Калифорния по номинальному объему ВВП обогнал Японию и стал четвертой крупнейшей экономикой мира, заявили в администрации губернатора штата Гэвина Ньюсома. "Номинальный объем ВВП Калифорнии достиг 4,1 триллионов долларов, превысив показатель Японии в 4,02 триллионов долларов и поставив Калифорнию четвертой в мире после США, Китая и Германии", - говорится в заявлении на сайте администрации. Отмечается, что свежие данные о ВВП взяты и опубликованного во вторник доклада Международного валютного фонда (МВФ) и последних сведений бюро экономического анализа США. В заявлении также говорится, что экономика Калифорнии на данный момент растет быстрее трёх крупнейших экономик. В прошлом году ВВП штата увеличился на 6%, в 2021-2024 годах средний рост составил 7,5%. При этом Ньюсом заявил, что штату угрожает "безрассудная политика пошлин нынешней федеральной администрации".

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калифорния, япония, сша, мвф