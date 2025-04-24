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"Реальный шанс". Решение Каллас вызвало ярость на Западе

"Реальный шанс". Решение Каллас вызвало ярость на Западе - 24.04.2025, ПРАЙМ

"Реальный шанс". Решение Каллас вызвало ярость на Западе

Глава евродипломатии Кая Каллас отвергает предложения по решению украинского кризиса, которые дают шанс на мир. Об этом говорится в публикации издания Exxpress. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T10:01+0300

2025-04-24T10:01+0300

2025-04-24T10:01+0300

политика

запад

кая каллас

ес

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергает предложения по решению украинского кризиса, которые дают шанс на мир. Об этом говорится в публикации издания Exxpress."Она отвергает предложения, которое многие в США и Европе считают реальным шансом на мир: прекращение огня, при котором России будет разрешено сохранить Крым", — сказано в тексте публикации.В статье также заметили, что Каллас готова отвергнуть любую сделку, даже в том случае, если это подразумевает продолжение боевых действий.Ранее в беседе с Agence France Press Каллас заявила, что ЕС никогда не признает Крым российской территорией.

https://1prime.ru/20250423/kallas-856948293.html

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запад, кая каллас, ес