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"Реальный шанс". Решение Каллас вызвало ярость на Западе - 24.04.2025, ПРАЙМ
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"Реальный шанс". Решение Каллас вызвало ярость на Западе
"Реальный шанс". Решение Каллас вызвало ярость на Западе - 24.04.2025, ПРАЙМ
"Реальный шанс". Решение Каллас вызвало ярость на Западе
Глава евродипломатии Кая Каллас отвергает предложения по решению украинского кризиса, которые дают шанс на мир. Об этом говорится в публикации издания Exxpress. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T10:01+0300
2025-04-24T10:01+0300
политика
запад
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергает предложения по решению украинского кризиса, которые дают шанс на мир. Об этом говорится в публикации издания Exxpress."Она отвергает предложения, которое многие в США и Европе считают реальным шансом на мир: прекращение огня, при котором России будет разрешено сохранить Крым", — сказано в тексте публикации.В статье также заметили, что Каллас готова отвергнуть любую сделку, даже в том случае, если это подразумевает продолжение боевых действий.Ранее в беседе с Agence France Press Каллас заявила, что ЕС никогда не признает Крым российской территорией.
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запад, кая каллас, ес
Политика, ЗАПАД, Кая Каллас, ЕС
10:01 24.04.2025
 
"Реальный шанс". Решение Каллас вызвало ярость на Западе

Exxpress: Каллас отвергает предложения по Украине, которые дают шанс на мир

© Фото : MSC/Karl-Josef HildenbrandВерховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© Фото : MSC/Karl-Josef Hildenbrand
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергает предложения по решению украинского кризиса, которые дают шанс на мир. Об этом говорится в публикации издания Exxpress.
"Она отвергает предложения, которое многие в США и Европе считают реальным шансом на мир: прекращение огня, при котором России будет разрешено сохранить Крым", — сказано в тексте публикации.
В статье также заметили, что Каллас готова отвергнуть любую сделку, даже в том случае, если это подразумевает продолжение боевых действий.
Ранее в беседе с Agence France Press Каллас заявила, что ЕС никогда не признает Крым российской территорией.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
"Это чудовищно". На Западе обрушились на Каллас после заявления про Крым
Вчера, 11:11
 
ПолитикаЗАПАДКая КалласЕС
 
 
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