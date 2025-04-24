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"Реальный шанс". Решение Каллас вызвало ярость на Западе
"Реальный шанс". Решение Каллас вызвало ярость на Западе - 24.04.2025, ПРАЙМ
"Реальный шанс". Решение Каллас вызвало ярость на Западе
Глава евродипломатии Кая Каллас отвергает предложения по решению украинского кризиса, которые дают шанс на мир. Об этом говорится в публикации издания Exxpress. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T10:01+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергает предложения по решению украинского кризиса, которые дают шанс на мир. Об этом говорится в публикации издания Exxpress."Она отвергает предложения, которое многие в США и Европе считают реальным шансом на мир: прекращение огня, при котором России будет разрешено сохранить Крым", — сказано в тексте публикации.В статье также заметили, что Каллас готова отвергнуть любую сделку, даже в том случае, если это подразумевает продолжение боевых действий.Ранее в беседе с Agence France Press Каллас заявила, что ЕС никогда не признает Крым российской территорией.
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Политика, ЗАПАД, Кая Каллас, ЕС
"Реальный шанс". Решение Каллас вызвало ярость на Западе
Exxpress: Каллас отвергает предложения по Украине, которые дают шанс на мир
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ.
Глава евродипломатии Кая Каллас отвергает предложения по решению украинского кризиса, которые дают шанс на мир. Об этом говорится в публикации издания Exxpress
.
"Она отвергает предложения, которое многие в США и Европе считают реальным шансом на мир: прекращение огня, при котором России будет разрешено сохранить Крым", — сказано в тексте публикации.
В статье также заметили, что Каллас готова отвергнуть любую сделку, даже в том случае, если это подразумевает продолжение боевых действий.
Ранее в беседе с Agence France Press Каллас заявила, что ЕС никогда не признает Крым российской территорией.
"Это чудовищно". На Западе обрушились на Каллас после заявления про Крым