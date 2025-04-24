https://1prime.ru/20250424/kasperskij-856977679.html
Касперский рассказал, когда выйдет неуязвимый для хакеров смартфон
Касперский рассказал, когда выйдет неуязвимый для хакеров смартфон - 24.04.2025, ПРАЙМ
Касперский рассказал, когда выйдет неуязвимый для хакеров смартфон
Дата выхода неуязвимого для хакеров смартфона на операционной системе KasperskyOS остается неизвестной, так как работа над ним связана с определенными... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T05:51+0300
2025-04-24T05:51+0300
2025-04-24T05:51+0300
технологии
сингапур
евгений касперский
лаборатория касперского
telegram
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СИНГАПУР, 24 апр - ПРАЙМ. Дата выхода неуязвимого для хакеров смартфона на операционной системе KasperskyOS остается неизвестной, так как работа над ним связана с определенными сложностями и затратами, рассказал глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
"Со смартфоном все очень сложно. Две главные сложности: драйвера - их для нас никто не собирается писать, пока мы не покажем нужное количество устройств, а разрабатывать их самостоятельно крайне тяжело. Вторая проблема - многие "железки" документацию нам не дают. В общем, это очень дорого и медленно", - заявил он в кулуарах выставки GITEX Asia.
Ранее на сессии Касперский продемонстрировал аудитории телефон, которым пользуется сам уже несколько лет, заявив, что он неуязвим для хакеров и с его помощью уже можно звонить, пользоваться браузером и мессенджером.
При этом, по словам Касперского, другие разработки на KasperskyOS не вызывают сложностей. "Тот же тонкий клиент на KasperskyOS идет отлично: у нас два партнера - один русский, один китайский, есть и документация, и чипы понятные, а вот с "мобилками" очень тяжело", - добавил он.
В пресс-службе компании добавляют, что уже проводят ограниченное пилотирование KasperskyOS Mobile для заказчиков и партнеров на российском рынке. При этом операционная система может быть установлена как на устройства российских, так и азиатских поставщиков, удовлетворяющих "определенным условиям". В приоритете для ее возможного применения - корпоративный и индустриальный сегменты бизнеса.
Впервые о работе над созданием смартфонов под собственной маркой с защитой от хакеров Касперский заявил в декабре 2020 года, тогда предполагалось, что они появятся в 2021 году. Позже он рассказывал, что компания дорабатывает функционал своего защищенного смартфона, но затруднился назвать срок, когда компания будет готова его презентовать. При этом сами устройства компания производить передумала - только внедрять свою операционную систему в партнерские устройства.
В сентябре 2023 года директор по исследованиям и разработке компании Антон Иванов рассказывал, что компания запустила браузер на прототипе смартфона со своей ОС, там уже работают звонки, смс и приложение "МойОфис". В сентябре 2024-го он добавлял, что компания уже внедрила в него мессенджер Telegram и почту.
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технологии, сингапур, евгений касперский, лаборатория касперского, telegram
Технологии, СИНГАПУР, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского, Telegram
Касперский рассказал, когда выйдет неуязвимый для хакеров смартфон
Касперский: дата выхода неуязвимого для хакеров смартфона остается неизвестной
СИНГАПУР, 24 апр - ПРАЙМ. Дата выхода неуязвимого для хакеров смартфона на операционной системе KasperskyOS остается неизвестной, так как работа над ним связана с определенными сложностями и затратами, рассказал глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
"Со смартфоном все очень сложно. Две главные сложности: драйвера - их для нас никто не собирается писать, пока мы не покажем нужное количество устройств, а разрабатывать их самостоятельно крайне тяжело. Вторая проблема - многие "железки" документацию нам не дают. В общем, это очень дорого и медленно", - заявил он в кулуарах выставки GITEX Asia.
Ранее на сессии Касперский продемонстрировал аудитории телефон, которым пользуется сам уже несколько лет, заявив, что он неуязвим для хакеров и с его помощью уже можно звонить, пользоваться браузером и мессенджером.
При этом, по словам Касперского, другие разработки на KasperskyOS не вызывают сложностей. "Тот же тонкий клиент на KasperskyOS идет отлично: у нас два партнера - один русский, один китайский, есть и документация, и чипы понятные, а вот с "мобилками" очень тяжело", - добавил он.
В пресс-службе компании добавляют, что уже проводят ограниченное пилотирование KasperskyOS Mobile для заказчиков и партнеров на российском рынке. При этом операционная система может быть установлена как на устройства российских, так и азиатских поставщиков, удовлетворяющих "определенным условиям". В приоритете для ее возможного применения - корпоративный и индустриальный сегменты бизнеса.
Впервые о работе над созданием смартфонов под собственной маркой с защитой от хакеров Касперский заявил в декабре 2020 года, тогда предполагалось, что они появятся в 2021 году. Позже он рассказывал, что компания дорабатывает функционал своего защищенного смартфона, но затруднился назвать срок, когда компания будет готова его презентовать. При этом сами устройства компания производить передумала - только внедрять свою операционную систему в партнерские устройства.
В сентябре 2023 года директор по исследованиям и разработке компании Антон Иванов рассказывал, что компания запустила браузер на прототипе смартфона со своей ОС, там уже работают звонки, смс и приложение "МойОфис". В сентябре 2024-го он добавлял, что компания уже внедрила в него мессенджер Telegram и почту.