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В Германии объяснили снижение прогноза по ВВП политикой Трампа

В Германии объяснили снижение прогноза по ВВП политикой Трампа - 24.04.2025, ПРАЙМ

В Германии объяснили снижение прогноза по ВВП политикой Трампа

Изменение прогноза по ВВП Германии на 2025 год до нулевой динамики по сравнению с ожидавшимся ранее ростом на 0,3% связано в основном с торговой политикой... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T16:18+0300

2025-04-24T16:18+0300

2025-04-24T16:18+0300

экономика

германия

запад

сша

дональд трамп

роберт хабек

владимир путин

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Изменение прогноза по ВВП Германии на 2025 год до нулевой динамики по сравнению с ожидавшимся ранее ростом на 0,3% связано в основном с торговой политикой американского президента Дональда Трампа, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, представляя журналистам обновленный прогноз развития немецкой экономики. В ходе своего выступления Хабек подтвердил сообщения немецких СМИ об ожидании правительством нулевой динамики ВВП в текущем году и снижении прогноза роста ВВП на следующий год до 1% с 1,1%. "Так что это означает, что мы прогнозируем стагнацию на этот год… Основная причина заключается в том, что торговая политика США, угрозы введения и введение пошлин влияют на экономику Германии, которая очень сильно ориентирована на экспорт", - сказал министр. Его речь транслировал правительственный YouTube-канал Phoenix. Политика США оказывает на немецкую экономику и косвенное влияние, дестабилизируя мировые рынки, добавил Хабек. По его оценке, начавшийся в ноябре 2024 года в ФРГ правительственный кризис и связанная с проведением досрочных выборов неопределенность также помешали властям победить стагнацию. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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германия

запад

сша

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германия, запад, сша, дональд трамп, роберт хабек, владимир путин