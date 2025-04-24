Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай продолжит поддерживать правила свободной торговли, заявил глава ЦБ - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250424/kitay-856980816.html
Китай продолжит поддерживать правила свободной торговли, заявил глава ЦБ
Китай продолжит поддерживать правила свободной торговли, заявил глава ЦБ - 24.04.2025, ПРАЙМ
Китай продолжит поддерживать правила свободной торговли, заявил глава ЦБ
Китай в условиях неопределенности в мировой экономике продолжит решительно поддерживать правила свободной торговли и многостороннюю торговую систему, заявил... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T08:40+0300
2025-04-24T08:40+0300
экономика
мировая экономика
китай
пекин
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/85/841348534_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_9c125d5615f0c0ad5814257f1c4794a3.jpg
ПЕКИН, 24 апр – ПРАЙМ. Китай в условиях неопределенности в мировой экономике продолжит решительно поддерживать правила свободной торговли и многостороннюю торговую систему, заявил глава Народного банка Китая (ЦБ КНР) Пань Гуншэн на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран G20 в Вашингтоне. "В настоящее время мировая экономика полна неопределенности, экономическая фрагментация и торговая напряженность усиливаются, что дезорганизует глобальные производственные цепочки и цепи поставок, вызывает потрясения на финансовых рынках и ослабляет импульс роста мировой экономики", - заявил Пань Гуншэн, слова которого приводит агентство "Цайлянь". Он подчеркнул, что "всем сторонам следует укреплять сотрудничество". "В торговых и тарифных войнах нет победителей, политика односторонних действий и протекционизм ведут в никуда и не отвечают интересам ни одной из сторон", - указал он. Пань Гуншэн подчеркнул, что "Китай продолжит придерживаться открытости внешнему миру, будет решительно поддерживать правила свободной торговли и многостороннюю торговую систему, содействовать инклюзивной экономической глобализации и защищать глобальную финансово-экономическую стабильность".
https://1prime.ru/20250423/kitay-856973816.html
китай
пекин
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/85/841348534_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_00be5d5d0b3b3a2db8cdb95b3eeb80a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, пекин, вашингтон
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, ВАШИНГТОН
08:40 24.04.2025
 
Китай продолжит поддерживать правила свободной торговли, заявил глава ЦБ

Глава ЦБ Китая: Китай продолжит поддерживать правила свободной торговли

© CC BY 2.0 / Julien G.Здание центрального банка Китая, Пекин
Здание центрального банка Китая, Пекин - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© CC BY 2.0 / Julien G.
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 24 апр – ПРАЙМ. Китай в условиях неопределенности в мировой экономике продолжит решительно поддерживать правила свободной торговли и многостороннюю торговую систему, заявил глава Народного банка Китая (ЦБ КНР) Пань Гуншэн на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран G20 в Вашингтоне.
"В настоящее время мировая экономика полна неопределенности, экономическая фрагментация и торговая напряженность усиливаются, что дезорганизует глобальные производственные цепочки и цепи поставок, вызывает потрясения на финансовых рынках и ослабляет импульс роста мировой экономики", - заявил Пань Гуншэн, слова которого приводит агентство "Цайлянь".
Он подчеркнул, что "всем сторонам следует укреплять сотрудничество".
"В торговых и тарифных войнах нет победителей, политика односторонних действий и протекционизм ведут в никуда и не отвечают интересам ни одной из сторон", - указал он.
Пань Гуншэн подчеркнул, что "Китай продолжит придерживаться открытости внешнему миру, будет решительно поддерживать правила свободной торговли и многостороннюю торговую систему, содействовать инклюзивной экономической глобализации и защищать глобальную финансово-экономическую стабильность".
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем
Вчера, 23:03
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙПекинВАШИНГТОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала