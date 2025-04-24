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Китай продолжит поддерживать правила свободной торговли, заявил глава ЦБ

Китай продолжит поддерживать правила свободной торговли, заявил глава ЦБ - 24.04.2025, ПРАЙМ

Китай продолжит поддерживать правила свободной торговли, заявил глава ЦБ

Китай в условиях неопределенности в мировой экономике продолжит решительно поддерживать правила свободной торговли и многостороннюю торговую систему, заявил... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T08:40+0300

2025-04-24T08:40+0300

2025-04-24T08:40+0300

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ПЕКИН, 24 апр – ПРАЙМ. Китай в условиях неопределенности в мировой экономике продолжит решительно поддерживать правила свободной торговли и многостороннюю торговую систему, заявил глава Народного банка Китая (ЦБ КНР) Пань Гуншэн на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран G20 в Вашингтоне. "В настоящее время мировая экономика полна неопределенности, экономическая фрагментация и торговая напряженность усиливаются, что дезорганизует глобальные производственные цепочки и цепи поставок, вызывает потрясения на финансовых рынках и ослабляет импульс роста мировой экономики", - заявил Пань Гуншэн, слова которого приводит агентство "Цайлянь". Он подчеркнул, что "всем сторонам следует укреплять сотрудничество". "В торговых и тарифных войнах нет победителей, политика односторонних действий и протекционизм ведут в никуда и не отвечают интересам ни одной из сторон", - указал он. Пань Гуншэн подчеркнул, что "Китай продолжит придерживаться открытости внешнему миру, будет решительно поддерживать правила свободной торговли и многостороннюю торговую систему, содействовать инклюзивной экономической глобализации и защищать глобальную финансово-экономическую стабильность".

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пекин

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мировая экономика, китай, пекин, вашингтон