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ВТБ нашел покупателей на "Росгосстрах"

ВТБ нашел покупателей на "Росгосстрах" - 24.04.2025, ПРАЙМ

ВТБ нашел покупателей на "Росгосстрах"

ВТБ нашел двух покупателей на активы страховой компании "Росгосстрах", рассказал глава банка Андрей Костин. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T12:26+0300

2025-04-24T12:26+0300

2025-04-24T12:26+0300

экономика

бизнес

финансы

андрей костин

росгосстрах

втб

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. ВТБ нашел двух покупателей на активы страховой компании "Росгосстрах", рассказал глава банка Андрей Костин. "Мы хотим продать, сейчас у нас есть по крайней мере два покупателя на "Росгосстрах", - сказал он в четверг в ходе бизнес-диалога с клиентами. "Мы в свое время продали "ВТБ страхование" "Согазу". А теперь вот хотим "Росгосстрах" продать, потому что страховой бизнес сам в себе очень непростой, требующий огромного внимания", - пояснил он. "И я думаю, что это правильно будет все-таки отдать это в руки профессиональных страховщиков", - подчеркнул Костин. "Росгосстрах" вошел в состав группы ВТБ в рамках покупки активов банка "Открытие" в декабре 2022 года.

https://1prime.ru/20250424/vtb-856988715.html

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бизнес, финансы, андрей костин, росгосстрах, втб