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ВТБ нашел покупателей на "Росгосстрах" - 24.04.2025, ПРАЙМ
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ВТБ нашел покупателей на "Росгосстрах"
ВТБ нашел покупателей на "Росгосстрах" - 24.04.2025, ПРАЙМ
ВТБ нашел покупателей на "Росгосстрах"
ВТБ нашел двух покупателей на активы страховой компании "Росгосстрах", рассказал глава банка Андрей Костин. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T12:26+0300
2025-04-24T12:26+0300
экономика
бизнес
финансы
андрей костин
росгосстрах
втб
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. ВТБ нашел двух покупателей на активы страховой компании "Росгосстрах", рассказал глава банка Андрей Костин. "Мы хотим продать, сейчас у нас есть по крайней мере два покупателя на "Росгосстрах", - сказал он в четверг в ходе бизнес-диалога с клиентами. "Мы в свое время продали "ВТБ страхование" "Согазу". А теперь вот хотим "Росгосстрах" продать, потому что страховой бизнес сам в себе очень непростой, требующий огромного внимания", - пояснил он. "И я думаю, что это правильно будет все-таки отдать это в руки профессиональных страховщиков", - подчеркнул Костин. "Росгосстрах" вошел в состав группы ВТБ в рамках покупки активов банка "Открытие" в декабре 2022 года.
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бизнес, финансы, андрей костин, росгосстрах, втб
Экономика, Бизнес, Финансы, Андрей Костин, Росгосстрах, ВТБ
12:26 24.04.2025
 
ВТБ нашел покупателей на "Росгосстрах"

Костин: ВТБ нашел двух покупателей на активы страховой компании "Росгосстрах"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. ВТБ нашел двух покупателей на активы страховой компании "Росгосстрах", рассказал глава банка Андрей Костин.
"Мы хотим продать, сейчас у нас есть по крайней мере два покупателя на "Росгосстрах", - сказал он в четверг в ходе бизнес-диалога с клиентами.
"Мы в свое время продали "ВТБ страхование" "Согазу". А теперь вот хотим "Росгосстрах" продать, потому что страховой бизнес сам в себе очень непростой, требующий огромного внимания", - пояснил он.
"И я думаю, что это правильно будет все-таки отдать это в руки профессиональных страховщиков", - подчеркнул Костин.
"Росгосстрах" вошел в состав группы ВТБ в рамках покупки активов банка "Открытие" в декабре 2022 года.
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ЭкономикаБизнесФинансыАндрей КостинРосгосстрахВТБ
 
 
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