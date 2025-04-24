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ВТБ не видит банков, интересных для поглощения

ВТБ не видит банков, интересных для поглощения - 24.04.2025, ПРАЙМ

ВТБ не видит банков, интересных для поглощения

ВТБ на данный момент не планирует покупать другие банки, на рынке нет игроков, представляющих интерес для приобретения и слияния, заявил глава ВТБ Андрей... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T13:31+0300

2025-04-24T13:31+0300

2025-04-24T13:31+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. ВТБ на данный момент не планирует покупать другие банки, на рынке нет игроков, представляющих интерес для приобретения и слияния, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "У нас нет каких-то особых планов по приобретению банков. Знаете, как там: стихи не пишутся, а случаются, так и же сделки все по приобретению у нас случаются. Это зависит от того, появляется ли такая ситуация или такой объект на рынке", - сказал он в четверг в ходе бизнес-диалога с клиентами. "Вот купил Владимир Олегович Потанин "Тинькофф", отличную же сделал покупку. У нас шансов не было, потому что нашему государственному банку под санкциями он бы не продал все равно. Но хорошую сделал синергию, объединил с Росбанком и пошел вперед. Поэтому если такие возможности появляются - надо их использовать, но пока в настоящий момент мы не видим чего-то такого, что бы интерес представляло. Тем более что приобретение малых банков, как говорится, много усилий и мало результата, поэтому есть смысл входить в более крупные", - подытожил он. В следующем году ВТБ планирует завершить интеграцию с "Почта банком", в январе 2025 года присоединил банк "Открытие" к БМ-банку. Также ВТБ присоединяет к себе РНКБ.

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