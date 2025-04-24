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Кремль сообщит о контактах Путина и Уиткоффа, если они будут
Кремль сообщит о контактах Путина и Уиткоффа, если они будут - 24.04.2025, ПРАЙМ
Кремль сообщит о контактах Путина и Уиткоффа, если они будут
Кремль своевременно сообщит о контактах президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, если они будут, заявил РИА Новости... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T03:50+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Кремль своевременно сообщит о контактах президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, если они будут, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания".
"Мы сообщим своевременно о контактах, если они будут", - сказал Песков.
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РОССИЯ, Экономика, Общество , США, МОСКВА, РФ, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Кремль сообщит о контактах Путина и Уиткоффа, если они будут
Песков: Кремль сообщит о контактах Путина и спецпосланника США Уиткоффа, если они будут
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Кремль своевременно сообщит о контактах президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, если они будут, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания".
"Мы сообщим своевременно о контактах, если они будут", - сказал Песков.