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Число поездов в Крым увеличат на период летних отпусков
Число поездов в Крым увеличат на период летних отпусков - 24.04.2025, ПРАЙМ
Число поездов в Крым увеличат на период летних отпусков
Число поездов в Крым будет увеличено на период летних отпусков и каникул, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T02:02+0300
2025-04-24T02:02+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – ПРАЙМ. Число поездов в Крым будет увеличено на период летних отпусков и каникул, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" на период летних отпусков и каникул увеличит количество поездов "Таврия", - сказал Константинов.
В частности, по его словам, уже в конце мая из Москвы в Крым будут курсировать восемь поездов, из них пять ежедневно.
"В курортный сезон из столицы на полуостров добавят еще один двухэтажный состав. Из Санкт-Петербурга на полуостров будет ходить три поезда, из них два ежедневно и группа прицепных вагонов Псков-Чудово. Ещё 10 поездов и две прицепные группы поедут из других регионов", - сказал Константинов.
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Число поездов в Крым увеличат на период летних отпусков
Константинов: число поездов в Крым увеличится на период летних отпусков и каникул
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – ПРАЙМ. Число поездов в Крым будет увеличено на период летних отпусков и каникул, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" на период летних отпусков и каникул увеличит количество поездов "Таврия", - сказал Константинов.
В частности, по его словам, уже в конце мая из Москвы в Крым будут курсировать восемь поездов, из них пять ежедневно.
"В курортный сезон из столицы на полуостров добавят еще один двухэтажный состав. Из Санкт-Петербурга на полуостров будет ходить три поезда, из них два ежедневно и группа прицепных вагонов Псков-Чудово. Ещё 10 поездов и две прицепные группы поедут из других регионов", - сказал Константинов.