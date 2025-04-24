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"АвтоВАЗ" представит экспортную стратегию Lada на конференции в ОАЭ
"АвтоВАЗ" представит экспортную стратегию Lada на конференции в ОАЭ - 24.04.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" представит экспортную стратегию Lada на конференции в ОАЭ
"АвтоВАЗ" на международной конференции партнеров по экспорту в ОАЭ представит ключевые направления развития бренда Lada на зарубежных рынках, сообщил крупнейший | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T13:11+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" на международной конференции партнеров по экспорту в ОАЭ представит ключевые направления развития бренда Lada на зарубежных рынках, сообщил крупнейший российский автопроизводитель. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "АвтоВАЗа", мероприятие проходит в Дубае в четверг. "В рамках конференции будет представлена экспортная стратегия Lada и актуальный модельный ряд бренда, включающий семейство Vesta (в том числе версию Sportline), Granta, Niva Legend, Niva Travel, Niva Sport, Largus, Aura и Iskra", - говорится в сообщении. Как отметили в "АвтоВАЗе", конференция проходит в партнерском дилерском центре Lada в Дубае, который "вскоре откроет свои двери для местных покупателей". Там пояснили, что выбор ОАЭ в качестве места проведения конференции подчеркивает намерения "АвтоВАЗа" по усилению позиций Lada в международном пространстве. "Мероприятие объединит действующих и потенциальных партнеров, а также лидеров автомобильной отрасли из более чем 37 стран мира, включая государства СНГ, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азии... Участники смогут детально ознакомиться с автомобилями, обсудить возможности адаптации продукции под требования разных рынков и организации локальных сборочных проектов, а также наметить планы по расширению дистрибуции", - добавили в пресс-службе.
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бизнес, россия, оаэ, дубай, москва, автоваз, lada, снг, lada vision 4x4
Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, Дубай, МОСКВА, АвтоВАЗ, Lada, СНГ, Lada Vision 4x4
"АвтоВАЗ" представит экспортную стратегию Lada на конференции в ОАЭ
"АвтоВАЗ" на международной конференции представит экспортную стратегию Lada
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" на международной конференции партнеров по экспорту в ОАЭ представит ключевые направления развития бренда Lada на зарубежных рынках, сообщил крупнейший российский автопроизводитель.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "АвтоВАЗа", мероприятие проходит в Дубае в четверг.
"В рамках конференции будет представлена экспортная стратегия Lada и актуальный модельный ряд бренда, включающий семейство Vesta (в том числе версию Sportline), Granta, Niva Legend, Niva Travel, Niva Sport, Largus, Aura и Iskra", - говорится в сообщении.
Как отметили в "АвтоВАЗе", конференция проходит в партнерском дилерском центре Lada в Дубае, который "вскоре откроет свои двери для местных покупателей". Там пояснили, что выбор ОАЭ в качестве места проведения конференции подчеркивает намерения "АвтоВАЗа" по усилению позиций Lada в международном пространстве.
"Мероприятие объединит действующих и потенциальных партнеров, а также лидеров автомобильной отрасли из более чем 37 стран мира, включая государства СНГ, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азии... Участники смогут детально ознакомиться с автомобилями, обсудить возможности адаптации продукции под требования разных рынков и организации локальных сборочных проектов, а также наметить планы по расширению дистрибуции", - добавили в пресс-службе.
В России в первом квартале продали 118 автомобилей Lada Aura