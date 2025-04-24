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Посольство России оценило настрой Британии на конфронтацию с Россией
Посольство России оценило настрой Британии на конфронтацию с Россией - 24.04.2025, ПРАЙМ
Посольство России оценило настрой Британии на конфронтацию с Россией
Настрой британских властей на конфронтацию с Россией расходится со стремлением международного сообщества, в том числе союзников Британии, к урегулированию... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T20:03+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Настрой британских властей на конфронтацию с Россией расходится со стремлением международного сообщества, в том числе союзников Британии, к урегулированию украинского конфликта путем переговоров, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне после введения новых рестрикций. "Демонстрируемый британским руководством настрой на дальнейшее повышение градуса конфронтации с Россией зримо расходится с декларируемым международным сообществом, в том числе ближайшими союзниками Лондона, стремлением к переговорному урегулированию вокруг Украины", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости. В связи с этим посольство призвало британские власти проявить разумный подход к стабилизации предельно напряженной обстановки в Европе и перестать растрачивать свои ресурсы на показушные антироссийские акции-однодневки.
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Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, УКРАИНА
Посольство России оценило настрой Британии на конфронтацию с Россией
Посольство РФ в Лондоне: настрой Лондона расходится с желанием решить украинский конфликт
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Настрой британских властей на конфронтацию с Россией расходится со стремлением международного сообщества, в том числе союзников Британии, к урегулированию украинского конфликта путем переговоров, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне после введения новых рестрикций.
"Демонстрируемый британским руководством настрой на дальнейшее повышение градуса конфронтации с Россией зримо расходится с декларируемым международным сообществом, в том числе ближайшими союзниками Лондона, стремлением к переговорному урегулированию вокруг Украины", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости.
В связи с этим посольство призвало британские власти проявить разумный подход к стабилизации предельно напряженной обстановки в Европе и перестать растрачивать свои ресурсы на показушные антироссийские акции-однодневки.
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