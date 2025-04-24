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Посольство России оценило настрой Британии на конфронтацию с Россией

Посольство России оценило настрой Британии на конфронтацию с Россией - 24.04.2025, ПРАЙМ

Посольство России оценило настрой Британии на конфронтацию с Россией

Настрой британских властей на конфронтацию с Россией расходится со стремлением международного сообщества, в том числе союзников Британии, к урегулированию... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T20:03+0300

2025-04-24T20:03+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Настрой британских властей на конфронтацию с Россией расходится со стремлением международного сообщества, в том числе союзников Британии, к урегулированию украинского конфликта путем переговоров, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне после введения новых рестрикций. "Демонстрируемый британским руководством настрой на дальнейшее повышение градуса конфронтации с Россией зримо расходится с декларируемым международным сообществом, в том числе ближайшими союзниками Лондона, стремлением к переговорному урегулированию вокруг Украины", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости. В связи с этим посольство призвало британские власти проявить разумный подход к стабилизации предельно напряженной обстановки в Европе и перестать растрачивать свои ресурсы на показушные антироссийские акции-однодневки.

https://1prime.ru/20250424/zelenskiy-856998619.html

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россия, европа, великобритания, лондон, украина