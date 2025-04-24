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Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского
Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского - 24.04.2025, ПРАЙМ
Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского
Американский предприниматель Илон Маск согласился с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T13:30+0300
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политика
общество
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украина
дональд трамп
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск согласился с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. Ранее Трамп в социальной сети Truth Social написал, что ситуация на Украине плачевна, Владимиру Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Трамп также раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. "Именно", - ответил Маск в социальной сети X на пост вице-президента США Джей Ди Вэнса, который в свою очередь опубликовал скрин сообщения Трампа.
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общество , сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джей ди вэнс
Политика, Общество , США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс
13:30 24.04.2025
 
Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского

Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского после слов о Крыме

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск согласился с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского.
Ранее Трамп в социальной сети Truth Social написал, что ситуация на Украине плачевна, Владимиру Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Трамп также раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
"Именно", - ответил Маск в социальной сети X на пост вице-президента США Джей Ди Вэнса, который в свою очередь опубликовал скрин сообщения Трампа.
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ПолитикаОбществоСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжей Ди Вэнс
 
 
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