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Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского

Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского - 24.04.2025, ПРАЙМ

Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского

Американский предприниматель Илон Маск согласился с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T13:30+0300

2025-04-24T13:30+0300

2025-04-24T13:30+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск согласился с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. Ранее Трамп в социальной сети Truth Social написал, что ситуация на Украине плачевна, Владимиру Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Трамп также раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. "Именно", - ответил Маск в социальной сети X на пост вице-президента США Джей Ди Вэнса, который в свою очередь опубликовал скрин сообщения Трампа.

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общество , сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джей ди вэнс