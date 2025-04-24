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Стоимость меди опускается в четверг утром
Стоимость меди опускается в четверг утром - 24.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди опускается в четверг утром
Стоимость меди снижается в четверг утром, участники рынка продолжают следить за новостями относительно торговой политики США по отношению к Китаю,... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T09:26+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в четверг утром, участники рынка продолжают следить за новостями относительно торговой политики США по отношению к Китаю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.19 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижался на 0,42%, до 4,823 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,14%, до 9 382,5 доллара, стоимость алюминия - на 2,18%, до 2 432 долларов, цинка - на 1,68%, до 2 639,5 долларов. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что страна не уменьшит пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому инвесторы следят за развитием торговой политикой страны.
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рынки, торги, китай, сша, москва, дональд трамп, comex
Экономика, Рынки, Торги, КИТАЙ, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Comex
Стоимость меди опускается в четверг утром
Медь дешевеет на новостях о торговой политике США против Китая
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в четверг утром, участники рынка продолжают следить за новостями относительно торговой политики США по отношению к Китаю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.19 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижался на 0,42%, до 4,823 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,14%, до 9 382,5 доллара, стоимость алюминия - на 2,18%, до 2 432 долларов, цинка - на 1,68%, до 2 639,5 долларов.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что страна не уменьшит пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому инвесторы следят за развитием торговой политикой страны.
Медь дорожает на заявлениях Трампа о возможном снижении пошлин