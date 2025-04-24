Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость меди опускается в четверг утром - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250424/med-856983065.html
Стоимость меди опускается в четверг утром
Стоимость меди опускается в четверг утром - 24.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди опускается в четверг утром
Стоимость меди снижается в четверг утром, участники рынка продолжают следить за новостями относительно торговой политики США по отношению к Китаю,... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T09:26+0300
2025-04-24T09:26+0300
экономика
рынки
торги
китай
сша
москва
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/90/835589070_0:301:3077:2031_1920x0_80_0_0_c278c3e60de984050992f252e4725e55.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в четверг утром, участники рынка продолжают следить за новостями относительно торговой политики США по отношению к Китаю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.19 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижался на 0,42%, до 4,823 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,14%, до 9 382,5 доллара, стоимость алюминия - на 2,18%, до 2 432 долларов, цинка - на 1,68%, до 2 639,5 долларов. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что страна не уменьшит пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому инвесторы следят за развитием торговой политикой страны.
https://1prime.ru/20250423/med-856945507.html
китай
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/90/835589070_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_4933b4c9e8793da30b73143aeddc6317.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, китай, сша, москва, дональд трамп, comex
Экономика, Рынки, Торги, КИТАЙ, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Comex
09:26 24.04.2025
 
Стоимость меди опускается в четверг утром

Медь дешевеет на новостях о торговой политике США против Китая

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКыштымский медеэлектролитный завод
Кыштымский медеэлектролитный завод - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в четверг утром, участники рынка продолжают следить за новостями относительно торговой политики США по отношению к Китаю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.19 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижался на 0,42%, до 4,823 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,14%, до 9 382,5 доллара, стоимость алюминия - на 2,18%, до 2 432 долларов, цинка - на 1,68%, до 2 639,5 долларов.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что страна не уменьшит пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому инвесторы следят за развитием торговой политикой страны.
Медная проволока
Медь дорожает на заявлениях Трампа о возможном снижении пошлин
Вчера, 09:54
 
ЭкономикаРынкиТоргиКИТАЙСШАМОСКВАДональд ТрампComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала