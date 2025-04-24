https://1prime.ru/20250424/minfin-856993328.html

Минфин продолжит стратегическую линию поддержки российских производителей

Минфин продолжит стратегическую линию поддержки российских производителей - 24.04.2025, ПРАЙМ

Минфин продолжит стратегическую линию поддержки российских производителей

Минфин на фоне контактов России и США по ситуации с украинским конфликтом продолжит стратегическую линию поддержки отечественных производителей, сообщил... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T13:27+0300

2025-04-24T13:27+0300

2025-04-24T13:27+0300

экономика

россия

сша

минфин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - ПРАЙМ. Минфин на фоне контактов России и США по ситуации с украинским конфликтом продолжит стратегическую линию поддержки отечественных производителей, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Лавров в кулуарах форума "Госзаказ". "Стратегическая линия на поддержку отечественного производителя, она реализуется уже несколько лет, начиная еще с 2020 года. Такие механизмы действуют. Просто в 2024 году сделана систематизация. Вышел комплексный законопроект, который регулирует закупку продукции и в 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок - ред.), и в 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг - ред.). Постановление работает", - ответил Лавров на вопрос РИА Новости о возможных изменениях в сфере госзакупок на фоне контактов России и США по ситуации с украинским конфликтом. На просьбу уточнить, будет ли ведомство ориентироваться в любом случае на поддержку именно российских производителей, замглавы Минфина ответил: "Да". Двадцатый Всероссийский форум-выставка "Госзаказ" проходит в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ "Экспофорум" с 23 по 25 апреля. Среди ключевых тем форума - роль госзаказов в модернизации промышленности, поддержка российских производителей, развитие кооперации и инноваций, цифровые решения как основа технологического лидерства.

https://1prime.ru/20250423/minfin-856962901.html

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россия, сша, минфин