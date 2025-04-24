https://1prime.ru/20250424/mironov-856977124.html
Миронов предложил создать мемориалы героям ВОВ и участникам СВО
Миронов предложил создать мемориалы героям ВОВ и участникам СВО - 24.04.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил создать мемориалы героям ВОВ и участникам СВО
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением запустить | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T05:00+0300
2025-04-24T05:00+0300
2025-04-24T05:00+0300
общество
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экономика
сергей миронов
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением запустить Всероссийскую мемориальную программу, в рамках которой в регионах России могут появиться мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны и участникам СВО одновременно, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Предлагается предусмотреть установку мемориальных комплексов в каждом субъекте Российской Федерации, увековечивающих память как павших воинов Великой Отечественной войны, так и военнослужащих, погибших при выполнении задач в рамках специальной военной операции", - сказано в обращении.
Как рассказал Миронов РИА Новости, основой скульптурной композиции могли бы стать две фигуры – солдата времен Великой Отечественной и современного военнослужащего. По его словам, такая федеральная программа будет способствовать не только сохранению исторической памяти, увековечению подвигов бойцов, но и патриотическому воспитанию детей и молодежи, консолидации российского общества на основе уважения к делу защитников Родины.
"Мы считаем, что важно подчеркнуть эту историческую преемственность, связь времен и поколений наших защитников, общность подвигов, которые они совершают во имя Родины", - сказал он.
Лантратова в беседе с агентством отметила, что 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества, и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне важно почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Отечества, и воздать должное современным героям - участникам спецоперации.
Она добавила, что эти памятники будут символизировать единство героического прошлого и настоящего, напоминая о ценности мира и сплоченности народа. Лантратова считает, что реализация программы не только увековечит память павших героев, но и станет мощным инструментом гражданско-патриотического воспитания молодого поколения.
"В рамках инициативы считаем необходимым придать особое значение Дню Победы 9 мая. Запуск федеральной мемориальной программы стоит приурочить к памятным датам, что придаст проекту дополнительную общественную значимость... Убеждена, что такая инициатива найдет широкую поддержку среди граждан и станет важным шагом на пути к консолидации общества на основе общих ценностей и исторической памяти", - заключила парламентарий.
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ПРАЙМ
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7 495 645-6601
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общество , россия, сергей миронов, михаил мишустин
Общество , РОССИЯ, Экономика, Сергей Миронов, Михаил Мишустин
Миронов предложил создать мемориалы героям ВОВ и участникам СВО
Миронов предложил запустить Всероссийскую мемориальную программу
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением запустить Всероссийскую мемориальную программу, в рамках которой в регионах России могут появиться мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны и участникам СВО одновременно, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Предлагается предусмотреть установку мемориальных комплексов в каждом субъекте Российской Федерации, увековечивающих память как павших воинов Великой Отечественной войны, так и военнослужащих, погибших при выполнении задач в рамках специальной военной операции", - сказано в обращении.
Как рассказал Миронов РИА Новости, основой скульптурной композиции могли бы стать две фигуры – солдата времен Великой Отечественной и современного военнослужащего. По его словам, такая федеральная программа будет способствовать не только сохранению исторической памяти, увековечению подвигов бойцов, но и патриотическому воспитанию детей и молодежи, консолидации российского общества на основе уважения к делу защитников Родины.
"Мы считаем, что важно подчеркнуть эту историческую преемственность, связь времен и поколений наших защитников, общность подвигов, которые они совершают во имя Родины", - сказал он.
Лантратова в беседе с агентством отметила, что 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества, и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне важно почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Отечества, и воздать должное современным героям - участникам спецоперации.
Она добавила, что эти памятники будут символизировать единство героического прошлого и настоящего, напоминая о ценности мира и сплоченности народа. Лантратова считает, что реализация программы не только увековечит память павших героев, но и станет мощным инструментом гражданско-патриотического воспитания молодого поколения.
"В рамках инициативы считаем необходимым придать особое значение Дню Победы 9 мая. Запуск федеральной мемориальной программы стоит приурочить к памятным датам, что придаст проекту дополнительную общественную значимость... Убеждена, что такая инициатива найдет широкую поддержку среди граждан и станет важным шагом на пути к консолидации общества на основе общих ценностей и исторической памяти", - заключила парламентарий.