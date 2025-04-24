https://1prime.ru/20250424/mironov-856977124.html

Миронов предложил создать мемориалы героям ВОВ и участникам СВО

Миронов предложил создать мемориалы героям ВОВ и участникам СВО - 24.04.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил создать мемориалы героям ВОВ и участникам СВО

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением запустить | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T05:00+0300

2025-04-24T05:00+0300

2025-04-24T05:00+0300

общество

россия

экономика

сергей миронов

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением запустить Всероссийскую мемориальную программу, в рамках которой в регионах России могут появиться мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны и участникам СВО одновременно, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается предусмотреть установку мемориальных комплексов в каждом субъекте Российской Федерации, увековечивающих память как павших воинов Великой Отечественной войны, так и военнослужащих, погибших при выполнении задач в рамках специальной военной операции", - сказано в обращении. Как рассказал Миронов РИА Новости, основой скульптурной композиции могли бы стать две фигуры – солдата времен Великой Отечественной и современного военнослужащего. По его словам, такая федеральная программа будет способствовать не только сохранению исторической памяти, увековечению подвигов бойцов, но и патриотическому воспитанию детей и молодежи, консолидации российского общества на основе уважения к делу защитников Родины. "Мы считаем, что важно подчеркнуть эту историческую преемственность, связь времен и поколений наших защитников, общность подвигов, которые они совершают во имя Родины", - сказал он. Лантратова в беседе с агентством отметила, что 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества, и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне важно почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Отечества, и воздать должное современным героям - участникам спецоперации. Она добавила, что эти памятники будут символизировать единство героического прошлого и настоящего, напоминая о ценности мира и сплоченности народа. Лантратова считает, что реализация программы не только увековечит память павших героев, но и станет мощным инструментом гражданско-патриотического воспитания молодого поколения. "В рамках инициативы считаем необходимым придать особое значение Дню Победы 9 мая. Запуск федеральной мемориальной программы стоит приурочить к памятным датам, что придаст проекту дополнительную общественную значимость... Убеждена, что такая инициатива найдет широкую поддержку среди граждан и станет важным шагом на пути к консолидации общества на основе общих ценностей и исторической памяти", - заключила парламентарий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, сергей миронов, михаил мишустин