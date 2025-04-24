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В Москве открылась летняя речная навигация
В Москве открылась летняя речная навигация - 24.04.2025, ПРАЙМ
В Москве открылась летняя речная навигация
Летняя речная навигация открылась в Московском бассейне, от Северного и Южного речных вокзалов пассажиры могут отправиться в круиз на теплоходах. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T00:16+0300
2025-04-24T00:16+0300
2025-04-24T00:16+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Летняя речная навигация открылась в Московском бассейне, от Северного и Южного речных вокзалов пассажиры могут отправиться в круиз на теплоходах.
В прошлые годы навигация в столице также открывалась 24 апреля. При этом пассажирская навигация по Москве-реке теперь осуществляется круглогодично. Летом 2023 года в столице были запущены первые электросуда, которые могут курсировать круглый год.
Ранее крупнейшая круизная компания в России "ВодоходЪ" сообщила, что в текущую навигацию планирует принять на теплоходах более 150 тысяч гостей.
В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщали, что расписание отдельных круизных маршрутов по Волге изменено из-за малоснежной зимы и обмеления на некоторых участках реки.
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бизнес, россия, москва, водоходъ, российский союз туриндустрии
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Водоходъ, Российский союз туриндустрии
В Москве открылась летняя речная навигация
Летняя речная навигация открылась в Московском бассейне
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Летняя речная навигация открылась в Московском бассейне, от Северного и Южного речных вокзалов пассажиры могут отправиться в круиз на теплоходах.
В прошлые годы навигация в столице также открывалась 24 апреля. При этом пассажирская навигация по Москве-реке теперь осуществляется круглогодично. Летом 2023 года в столице были запущены первые электросуда, которые могут курсировать круглый год.
Ранее крупнейшая круизная компания в России "ВодоходЪ" сообщила, что в текущую навигацию планирует принять на теплоходах более 150 тысяч гостей.
В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщали, что расписание отдельных круизных маршрутов по Волге изменено из-за малоснежной зимы и обмеления на некоторых участках реки.