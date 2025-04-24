https://1prime.ru/20250424/moskva-856974439.html

В Москве открылась летняя речная навигация

В Москве открылась летняя речная навигация - 24.04.2025, ПРАЙМ

В Москве открылась летняя речная навигация

Летняя речная навигация открылась в Московском бассейне, от Северного и Южного речных вокзалов пассажиры могут отправиться в круиз на теплоходах. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T00:16+0300

2025-04-24T00:16+0300

2025-04-24T00:16+0300

бизнес

россия

москва

водоходъ

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856974439.jpg?1745442999

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Летняя речная навигация открылась в Московском бассейне, от Северного и Южного речных вокзалов пассажиры могут отправиться в круиз на теплоходах. В прошлые годы навигация в столице также открывалась 24 апреля. При этом пассажирская навигация по Москве-реке теперь осуществляется круглогодично. Летом 2023 года в столице были запущены первые электросуда, которые могут курсировать круглый год. Ранее крупнейшая круизная компания в России "ВодоходЪ" сообщила, что в текущую навигацию планирует принять на теплоходах более 150 тысяч гостей. В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщали, что расписание отдельных круизных маршрутов по Волге изменено из-за малоснежной зимы и обмеления на некоторых участках реки.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, водоходъ, российский союз туриндустрии